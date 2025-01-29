«وداعًا للإمساك والسموم»... وصفة سحرية لتنظيف القولون وإنقاص 9 كيلوجرامات من الفضلات في 3 أيام فقط!

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رياض - احمد صلاح - يعد تنظيف القولون من الخطوات الأساسية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم وإذ يمكن أن تؤدي الفضلات العالقة في القولون إلى مشاكل مثل الإمساك، الانتفاخ، زيادة الوزن، وبعض المشكلات الصحية الأخرى وإليك أهم الطرق الطبيعية التي يمكنك استخدامها لتنظيف القولون بسهولة وفعالية في المنزل.

1. شرب الماء

شرب كميات كافية من الماء يوميًا يساعد في تليين البراز العالق وتسهيل خروجه من الجسم. ينصح بتناول أكثر من 4 أكواب من الماء النقي يوميًا، حيث يساعد ذلك على تحسين حركة الأمعاء وحماية القولون من الجفاف. الماء النقي أفضل من السوائل الأخرى مثل القهوة أو العصائر، إذ يعمل بشكل مباشر على تنظيف الجهاز الهضمي.

2. عصير الخضار والفواكه

تحتوي الخضار والفواكه على ألياف طبيعية وسكريات ملينة، مثل الفركتوز والسوربيتول، التي تساهم في تنظيف القولون. من أفضل العصائر لتنظيف القولون:

التفاح مع قشره

الكمثرى

الخوخ والبرقوق

الكيوي والعنب

نصيحة: يُفضل عصر الفاكهة كاملة للحصول على الفوائد الكاملة من الألياف والمغذيات.

3. تناول الألياف بكثرة

الألياف تُعد عنصرًا أساسيًا لتنظيف القولون؛ إذ تزيد من وزن البراز وتساعد على تسريع خروجه.

مصادر غنية بالألياف:

الحبوب الكاملة

المكسّرات

البقوليات

التوتيات

البذور

يمكن استخدام مكملات الألياف للأشخاص الذين لا يحصلون على كميات كافية من الألياف في نظامهم الغذائي.

4. الأطعمة المخمّرة

الأطعمة المخمّرة تحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في تحسين صحة القولون وتسريع التخلص من السموم.

أمثلة:

اللبن

خل التفاح

الكفير

الملفوف المخلل

المخللات

5. النشويات المعقدة

النشويات المعقدة يصعب تكسيرها في الجسم، مما يجعلها تمر عبر القولون دون هضم،

فتساعد في زيادة وزن البراز وتنظيف الأمعاء.

أطعمة تحتوي على نشويات معقدة:

البطاطا

البنجر

الأرز

الحنطة السوداء

6. شاي الأعشاب

الأعشاب مثل السيليوم والألوفيرا تعد ملينات طبيعية تحفز حركة الأمعاء، مما يساهم في تنظيف القولون. ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناول الأعشاب الملينة لتجنب أي تأثيرات جانبية.

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