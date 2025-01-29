انت الأن تتابع خبر ماسكات طبيعية لبشرة بيضاء وصافية في العيد دون جهد والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعاني البنات والسيدات في شهر رمضان المبارك من ظهور الهالات السوداء وعدم نضارة البشرة بسبب السهر، ولكي تظهري في العيد بإطلالة مختلفة وبشرة صافية سنقدم لكم اليوم عدد من الماسكات الطبيعية للتفتيح والنضارة.

ماسك الشاي الأخضر والعسل الأبيض

نغلي كمية من الشاي الأخضر في الماء، ثم نصفيه ونأخذ ثلاث ملاعق منه، ونضيف له ملعقة من العسل الأبيض ونقلب جيدا، نغسل البشرة بالماء الفاتر، ونضع الماسك ويترك ربع ساعة، اغسلي بشرتك جيدا، وتكرر الوصفة يوميا.

ماسك عصير الطماطم وحليب جوز الهند

نخلط حبتان من الطماطم ونصفيها جيدا، ونضيف ملعقتان من حليب جوز الهند ونقلب، نفرده على البشرة ويترك ربع ساعة، يكرر الماسك ثلاث مرات أسبوعيا فهو يعمل على ترطيب وتفتيح البشرة بشكل ملحوظ.

بياض بيضة مع نصف ليمونة

نحضر بياض بيضة ونضيف لها نصف ليمونه، ثم نقلبهم معا، نغسل البشرة بالماء الفاتر أولا، ثم نضيف الماسك ويترك حتى يجف على البشرة، ثم يغسل جيدا، يعمل البيض على شد البشرة وحمايتها من التجاعيد، كما يعمل على تفتيح لون البشرة خاصة مع إضافة الليمون حيث أنه ينقي البشرة من الشوائب.

ماسك القهوة والعسل الأبيض

نحضر ملعقتين من القهوة، نضيف ملعقة صغيرة ماء وملعقة من العسل الأبيض، ونقلب المكونات معا، حتى نحصل على مسحوق كريمي، نفرد الماسك على البشرة، ويترك ربع ساعة، ونغسله بالماء البارد، تعمل تلك الوصفة على تفتيح البشرة وزيادة نضارتها ولمعانها، كرريها مرتين في الأسبوع.

ماسك الزبادي والليمون

يعمل الزبادي على ترطيب البشرة وإعطائها نضارة وحيوية، والليمون ينقي البشرة ويساعد على تفتيحها، نخلط ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة من عصير الليمون، نقلبهم معا ونفرد الخليط على البشرة، ويترك ربع ساعة، ثم تغسل البشرة جيدا بماء بارد، ويفضل وضع قطرات من ماء الورد بعد هذا الماسك.

ماسك القرفة والعسل الأبيض