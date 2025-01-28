انت الأن تتابع خبر ازاي عايشين ومانعرفش ؟؟؟ … ضع زيت جوز الهند على القهوة ولن تتوقع الفوائد المذهلة .. يارتني جربتها من زماااان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من منا لا يعرف زيت جوز الهند وكذلك القهوة فهم مكونات طبيعية للغاية تدخل في العديد من الاستخدامات الهامة ومعظمها وصفات وجبات ومشروبات، إلا أن دمجهم معا يجعلك تحصل على أكبر استفادة بالإضافة إلى مذاق جيد وأكثر من رائع، ولذلك بدأ العديد من الأشخاص في البحث عن فوائد مثل هذه المكونات وكيف يمكن تحقيق أكبر استفادة منها كل هذا نتعرف عليه في المقال التالي..

فوائد جوز الهند والقهوة

يجب الإشارة إلى أن هناك العديد من الفوائد التي تعود على الإنسان من خلال استخدام القوة وجوز الهند معا، ومنها كالتالي:

التخلص من السمنة الزائدة

القهوة تعتبر من المشروبات الجيدة التي تساعد في إنقاص الوزن لاحتوائها على الكافيين والذي يعمل على إذابة الدهون الزائدة في الجسم فضلًا عن أن لها طعم رائع، الجدير بالذكر هو أن إضافة زيت جوز الهند إليها يؤدي إلى نتيجة أفضل في إنقاص الوزن نتيجة احتوائه على mcts والتي تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتساعد في إذابة الدهون بالإضافة إلى الشعور الكبير بالشبع وتجعلك لا ترغب في تناول الوجبات وخاصة تلك الغير صحية، ولذلك فإنها تعمل على جهلك تفقد الوزن الزائد بدون معاناة وبشكل صحي دون فقدان عناصر غذائية أو فيتامينات ضرورية للجسم.

الشعور الكبير بالطاقة والنشاط

إن تناول القهوة يجعلك تشعر بالنشاط بشكل أكبر والاستيقاظ كذلك نظرًا لاحتوائها على الكافيين الذي يساعد في ذلك بالإضافة إلى زيادة الشعور بالطاقة والرغبة في ممارسة الأنشطة اليومية بكل حيوية نظرًا لأنه منبه للجهاز العصبي المركزي، كما أن زيت جوز الهند من الزيوت الغنية بالدهون الثلاثية المتوسطة والتي يسهل امتصاصها من قبل الكبد ويقوم بمد الجسم بطاقة كبيرة، ويجعلك تشعر بالنشاط لفترة أطول على مدار اليوم.

يحسن من عمل وظائف المخ

تحتوي القهوة على الكافيين كما ذكرنا سابقًا والذي يؤثر بشكل إيجابي على المخ ويجعلك تشعر باليقظة ويزيد من قوة التركيز ويعدل المزاج أيضًا، كما أشارت مجلة عالمية عن إمكانية تحويل الدهون الثلاثية المتوسطة في زيت جوز الهند إلى كيتونات والذي يمد الدماغ بطاقة كبيرة، وقد تم التأكيد على ذلك بدراسة أجريت عام 2020 وقد تم نشرها في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية والتي أوضحت مدى قدرة الكيتونات على تعزيز القدرة الإدراكية ولذلك ينصح الخبراء بضرورة إضافة زيت جوز الهند إلى القهوة.

القدرة على امتصاص العناصر الغذائية

يحتوي زيت جوز الهند على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية المتوسطة وتصل نسبتها إلى 50% وتحتوي على حمض اللوريك، وتعمل هذه الأحماض على امتصاص الفيتامينات ومنها أ، هـ، ك، د، مما يجعلك تحقق أكبر استفادة على أن يتم تناول زيت جوز الهند البكر والذي تم عصره على البارد والابتعاد عن الزيت الغير مكرر نتيجة فقدان عناصر ومركبات عديدة أثناء ذلك، على أن يتم إضافة ملعقة واحدة فقط صغيرة لكل كوب قهوة، وأن يتم زيادة الكمية كل فترة، بناءً على رغبتك في تناوله والنظام الغذائي الذي تتبعه.

تعزيز عمل الجهاز المناعي

تساعد القهوة مع جوز الهند على تعزيز عمل الجهاز المناعي أيضا حيث يحتوي زيت جوز الهند على حمضي الكابريليك و اللوريك والذين لهم خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، وقد أثبتت الدراسات التي أجريت عام 2020 وقد تم نشرها في مجلة جمعية أطباء الهند أن إستهلاك هذا الزيت بصورة منتظمة يؤدي إلى الحماية من الإصابة بالعدوى وتعزيز الجهاز المناعي كما أن القهوة تعمل على ذلك أيضا وتحد من خطر الإصابة بمرض السكري 2 وكذلك يحد من خطر الإصابة بالسمنة المفرطة.

يعزز من عمل الجهاز الهضمي