انت الأن تتابع خبر للحصول على بشرة ناصعة البياض .. جربي ماسك الأرز الفعال في شد وتفتيح البشرة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تهتم المرأة كثيرا حول المظهر الخارجي لها وهو الأمر الذي تبرز من خلاله الجمال الطبيعي لها ولا شئ من الممكن أن يعبر عن مدى روعة الإطلالة أو الجمال الطبيعي أكثر من بشرة صافية خالية من العيوب فالجلد من الأعضاء المهمة التي يهملها الكثير من الناس رغم أنه مرأة الجسم الخارجية التي تكشف ما يحدث في داخل الجسد من تغيرات لذا فإن البشرة النظيفة البيضاء لهي انعكس لصحة الجسم وهو الأمر الذي يظهر من خلال العناية بالبشرة من جانب المرأة كما سنوضح بعض الطرق للحصول على درجة أفتح من البشرة كما يلي .

مكونات عمل ماسك الأرز لتفتيح البشرة

ملعقة من مسحوق الأرز.

ملعقة من العسل الطبيعي.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من عصير الليمون

طريقة التحضير