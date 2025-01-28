انت الأن تتابع خبر "هتخس من غير ما تحس".. مكون واحد هيخليك تخسر 7 كيلو في أسبوع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرغب الكثير من الأشخاص في الحصول على طريقة لنزول الوزن بشكل طبيعي دون الحاجة إلى أدوية وزيارة أطباء، وتُعتبر حمية الخيار من الأنظمة الغذائية المنتشرة في الوقت الحالي، إذ إنها تساهم في خسارة الأفراد ما يصل إلى 7 كجم في غضون أسبوع، حيث تعمل هذه الحمية أساسًا على استهلاك الخيار بشكل رئيسي، وذلك إلى جانب الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والدجاج واللحوم الخالية من الدهون والأسماك والمكسرات.

كيفية اتباع حمية الخيار

تساعد هذه الحمية المشاركين على تناول الخيار كلما شعروا بالجوع، وهي طريقة قد تظهر غريبة للبعض لكنها نالت اهتمام الكثيرين كوسيلة فعالة لتحقيق فقدان الوزن السريع وتخفيف دهون البطن.

الفوائد الغذائية ومخاطر الحمية