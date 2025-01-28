انت الأن تتابع خبر "هتخس من غير ما تحس".. مكون واحد هيخليك تخسر 7 كيلو في أسبوع والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يرغب الكثير من الأشخاص في الحصول على طريقة لنزول الوزن بشكل طبيعي دون الحاجة إلى أدوية وزيارة أطباء، وتُعتبر حمية الخيار من الأنظمة الغذائية المنتشرة في الوقت الحالي، إذ إنها تساهم في خسارة الأفراد ما يصل إلى 7 كجم في غضون أسبوع، حيث تعمل هذه الحمية أساسًا على استهلاك الخيار بشكل رئيسي، وذلك إلى جانب الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والدجاج واللحوم الخالية من الدهون والأسماك والمكسرات.
كيفية اتباع حمية الخيار
- تساعد هذه الحمية المشاركين على تناول الخيار كلما شعروا بالجوع، وهي طريقة قد تظهر غريبة للبعض لكنها نالت اهتمام الكثيرين كوسيلة فعالة لتحقيق فقدان الوزن السريع وتخفيف دهون البطن.
الفوائد الغذائية ومخاطر الحمية
- يمتلك الخيار ميزة أنه منخفض السعرات الحرارية ومغذي إلا أنه يحتاج إلى العديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والدهون والألياف لذلك يُعتبر دمجه مع أطعمة أخرى ضروريًا لتلبية احتياجات الجسم.
- وعلى الرغم من الشائعات حول فعالية حمية الخيار لا توجد دراسات علمية تدعم نجاحها على المدى الطويل، فإن الحمية تعتمد على تناول حوالي 6 حبات من الخيار يوميًا مع إضافة بعض البروتينات والخضراوات ما ينتج عنه حوالي 800 سعر حراري يوميًا ومع ذلك قد يواجه الكثيرون صعوبة في الحفاظ على الوزن المفقود بعد العودة إلى نظامهم الغذائي المعتاد.