انت الأن تتابع خبر إليكي وصفة الروزماري والقرنفل الساحرة لفرد الشعر المجعد والخشن .. شعرك هيبقى زي الحرير !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك اهتمام كبير من جانب المرأة بشكل عام بكل التفصيلات التي لها علاقة بالجمال والتي لا يمكن أن يتم الإهمال معها بأي شكل من الاشكال كون هذا الأمر يشكل خطر كبير على المظهر العام لهن وهي نقطة في غاية الأهمية لدى النساء لكن هناك بعض الأشياء التي لا تقبل الجدل فيها وهي العناية بالشعر لهو من الأولويات التي يتم الاعتناء بها لذا فإن النساء اللواتي يعانين من الشعر المجعد دائما ما يبحثن عن الوصفات التي تساعد في تنعيم الشعر مثل التي نحن بصدد الحديث عنها من خلال المقال كما يلي .

مكونات عمل وصفة الروزماري والقرنفل لفرد الشعر

3 ملاعق كبيرة من أوراق الروزماري الطازجة أو ملعقتان من الروزماري المجفف.

ملعقتان كبيرتان من القرنفل

كوبان من الماء.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

طريقة التحضير