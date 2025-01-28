انت الأن تتابع خبر خسّت 14 كيلو في 14 يوم .. الملكة رانيا تكشف عن عشبة بسيطة موجودة في كل مطبخ يسد الشهية وينقص الوزن... طريقة الاستخدام الصحيحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرحت الملكة رانيا العبدالله عن سر رشاقتها التي ظهرت بها في الفترة الأخيرة والتي لفتت نظر الجميع لها، لذلك سوف نتعرف على فوائد عشبة الشمر للتخسيس والتي أعلنت عنها الملكة رانيا وطريقة استخدامها

تعرف على سر وصفة الشمر للتخلص من الوزن الزائد

يمكنك أن تتخلص من أي دهون متراكمة لديك سواء في البطن أو الأرداف بكل سهولة، من خلال استخدام هذا المشروب هو عبارة عن:

يتم تجهيز كوب من الماء المغلي.

مع اضافة ملعقة كبيرة من الشمر.

وترك المشروب لمدة 10 دقائق ثم نقوم التحلية بالعسل وتناول هذا الكوب على الريق للتخلص من الدهون.

وسوف نلاحظ النتيجة من الاسبوع الاول.

أهم المشروبات للتخلص من الدهون الزائدة

يمكنك ذلك التخلص من الدهون من خلال مجموعة مختلفة من المشروبات ومنها ما يلي: