انت الأن تتابع خبر هتعمل عيادة في بيتك؟!… مشروب الحلبة المغلية على الريق في الصبح يعالج الأمراض السرطانية ويحد من خطر الإصابة بها.. معلومة تساوي كنوز!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم تعد من الحالات التي تترك آثارا كبيرة على حياة المرضى هذه الأمراض لا تقتصر على التأثير الجسدي فقط بل تمتد لتشمل الجوانب النفسية والاجتماعية مما يجعل المريض يعيش تحديات متعددة تؤثر على جودة حياته بشكل عام.

التأثير النفسي للأمراض المزمنة

عند الحديث عن التأثير النفسي فإن المرضى المصابين بالأمراض المزمنة يعانون من مشاعر القلق والاكتئاب بشكل متزايد تساهم القيود المفروضة على حياتهم اليومية مثل الالتزام المستمر بالعلاج ومراقبة صحتهم في زيادة هذه المشاعر السلبية الخوف من تطور الحالة الصحية وضرورة التعايش مع مرض طويل الأمد قد يعمق الإحساس بالقلق وعدم الاستقرار النفسي.

التأثير الاجتماعي

على الصعيد الاجتماعي قد تضع هذه الأمراض المرضى في موقف صعب حيث تحد من قدرتهم على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية اليومية يعاني بعض المرضى من العزلة والانطواء بسبب عدم القدرة على التفاعل مع الآخرين أو المشاركة في الفعاليات التي كانوا يعتادون على القيام بها سابقا وقد يكون لذلك تأثير سلبي على علاقاتهم الاجتماعية وعلى نوعية حياتهم بشكل عام.

التأثير الصحي

من الناحية الصحية تتطلب الأمراض المزمنة إدارة طبية دقيقة وطويلة الأمد هذا يشمل الالتزام بتناول الأدوية بانتظام واتباع أنظمة غذائية صارمة، وممارسة الأنشطة البدنية التي قد تكون مرهقة بالنسبة لبعض المرضى هذه التحديات اليومية تضع عبئا إضافيا على المريض وتزيد من صعوبة التكيف مع حياته اليومية.

الحلبة كعلاج طبيعي لمرضى السكري

إلى جانب العلاجات الطبية المعتادة يمكن اللجوء إلى بعض الأعشاب الطبيعية التي تساعد في تخفيف أعراض بعض الأمراض المزمنة واحدة من هذه الأعشاب هي الحلبة التي أثبتت فوائدها بشكل خاص لمرضى السكري تحتوي الحلبة على مركبات فعالة تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين استجابة الجسم للأنسولين علاوة على ذلك تعتبر الحلبة غنية بالألياف التي تبطئ امتصاص الكربوهيدرات مما يقلل من ارتفاع السكر بعد تناول الطعام.

طرق استخدام الحلبة لعلاج السكري