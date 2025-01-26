انت الأن تتابع خبر هتبقى بدر منور مع الوصفة الجبارة للتفتيح… النشا المكون السحري الجبار لتبييض البشرة كالثلج والتخلص من المناطق الداكنة وخاصة تحت الإبط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواجه كثير من السيدات مشكلة اغمقاق الابط والاكواع وتحاول كثير منهم الاستعانة بالمنتجات أو مستحضرات كيميائية لكي تعطي نتيجة فعالة ولكن لاختلاف انواع البشره عند كثير من السيدات والفتيات فيمكن ان تؤدي نتيجة عكسيه وذلك لحساسية بشرة البعض منهم تجاه مكون معين وتم في هذه الوصفة اختيار النشا لقدرته علي تفتيح البشره بسهوله وبدون اي عناء او مجهود مع المركبات الكيميائية او الكريمات، وفيما يلي شرح لطريقة اعداد وصفة تفتيح الاماكن الداكنه.

وصفة النشا لتفتيح الإبط والمناطق الغامقة

النشا من المركبات المعروفة بقدرتها على التفتيح، كما أنه من المكونات رخيصة الثمن، كثير من الأشخاص يستخدمون النشا كمهدئ للحروق التي تحدث من الشمس،

ومكونات هذه الطريقة كالأتي:

ملعقتين كبيرتين من الماء

ملعقتين كبيرتين من النشا

في وعاء خلط يتم اضافة المكونين ومزجهم معًا إلى أن يمتزجا جيدًا، يوضع هذا المزيج على منطقة الإبط ويتم تدليكها لمدة دقيقة، يترك هذا الخليط على الجسم من 25 الي 30 دقيقه، وفي النهاية يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

طريقة الليمون والنشاء لتبيض الابط والمناطق الغامقة

سيتم استخدام مكونات سهله وهي كالأتي:

ملعقتين كبيرتين من النشا

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون

طريقة تحضير وصفة النشا والليمون

لكي يتم اعداد هذه الوصفه ولكي تعطي النتيجة المطلوبة يجب أن يتم اتباع الخطوات التالية:

يجب أن تكون منطقة الإبط خالية من أي شعر زائد.

يتم خلط المكونات التي تم ذكرها معاً إلى ان تمتزج جيداً وتكون خليط.

يتم وضع هذا الخليط على منطقة الإبط ولمدة 10 دقائق.

عند جفاف الخليط على منطقة الإبط يتم غسلها جيدا بالماء الفاتر.

يجب أن يتم ترطيب تلك المنطقة جيدا.

يساعد الليمون على ازالة اي جلد ميت في تلك المناطق كما أنه يعمل الليمون على نعومة تلك المناطق ايضًا.

وصفة الجلسرين والنشا والليمون لتبييض الاماكن الغامقة

في تلك الوصفة سيتم استخدام بسيطة وهي:

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقتين كبيرتين من الجلسرين

ملعقة كبيرة من النشا

طريقة اعداد وصفة الجلسرين والنشا والليمون