انت الأن تتابع خبر "وشك هينور في ثواني".. طريقة عمل وصفة النشا والأرز لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد _ ضاع عمرك متعرفهاش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر وصفة النشا والأرز واحدة من أبرز الوصفات الطبيعية التي تساهم في العناية بالبشرة، إذ تتميز بقدرتها الفائقة على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل ملحوظ تعمل هذه الوصفة على تجديد خلايا البشرة، تقشير الجلد الميت، وتحفيز البشرة على إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي، مما يعزز من ترطيبها ونعومتها إضافة إلى ذلك، تساعد في توحيد لون البشرة وتعزيز نضارتها وحيويتها، مما يجعلها الخيار المثالي للحفاظ على بشرة صحية وشابة.

مكونات وصفة النشا والأرز

1 كوب من ماء الأرز المنقوع

1 ملعقة كبيرة من النشا

1 ملعقة صغيرة من الأرز المطحون

1 ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

طريقة التحضير

1. في وعاء، امزجي النشا مع الأرز المطحون جيدًا حتى يتجانسا.

2. أضيفي ماء الأرز المنقوع إلى الخليط، ثم امزجيه جيدًا حتى يذوب المزيج تمامًا.

3. ضعي الخليط على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يتكاثف ويصبح قوامه ثقيلًا.

4. بعد أن يبرد الخليط قليلاً، أضيفي زيت جوز الهند والفازلين الطبي، واخلطيهم جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

5. ضعي المزيج في علبة نظيفة، ثم احتفظي به في الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى يتماسك.

6. استخدمي الخليط على وجهك قبل النوم، واتركيه طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

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