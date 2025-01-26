"«مزيل عرق طبيعي في بيتك».. طريقة سهلة تعمله بنفسك.. وصحي على بشرتك!"

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رياض - احمد صلاح - مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرق يبحث الكثيرون عن مزيلات عرق طبيعية يمكن تحضيرها في المنزل بطرق سهلة ومكونات آمنة على البشرة في هذا المقال سنستعرض كيفية صنع مزيل عرق طبيعي بخطوات بسيطة مع التركيز على وصفات فعالة ومناسبة لمختلف أنواع البشرة.

فوائد استخدام مزيلات العرق الطبيعية

تتميز مزيلات العرق الطبيعية بعدة فوائد تجعلها خيارا مفضلا للكثيرين فهي خالية من المواد الكيميائية الضارة التي قد تسبب تهيجا للبشرة أو تسد مسامها بالإضافة إلى ذلك تساعد هذه المزيلات في الحفاظ على توازن البشرة الطبيعي وتمنع نمو البكتيريا المسببة للرائحة دون التأثير على عملية التعرق الطبيعية التي تعد ضرورية لتنظيم حرارة الجسم.

مكونات شائعة في مزيلات العرق الطبيعية

تعتمد مزيلات العرق الطبيعية على مكونات بسيطة وفعالة في مكافحة الروائح غير المرغوب فيها من أبرز هذه المكونات صودا الخبز التي تعمل على امتصاص الروائح وتحييدها نشا الذرة الذي يساعد في امتصاص الرطوبة زبدة الشيا وزيت جوز الهند اللذان يرطبان البشرة ويمنحانها نعومة الزيوت العطرية مثل زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي التي تضيف رائحة منعشة وتوفر خصائص مضادة للبكتيريا.

وصفة مزيل عرق بزيت جوز الهند وصودا الخبز

لتحضير مزيل عرق طبيعي باستخدام زيت جوز الهند وصودا الخبز اتبع الخطوات التالية:

المكونات

6 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند

4 ملاعق كبيرة من صودا الخبز

4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة

بضع قطرات من زيت عطري مفضل مثل زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي

طريقة التحضير

في وعاء اخلط صودا الخبز ونشا الذرة جيدا

أضف زيت جوز الهند إلى الخليط وامزج حتى تحصل على قوام متجانس

أضف بضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك وامزج جيدا

انقل الخليط إلى وعاء نظيف محكم الإغلاق

استخدم كمية صغيرة من المزيج وطبقها تحت الإبطين حسب الحاجة

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