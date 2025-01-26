انت الأن تتابع خبر «دكتور ابن حلال قالي عليها».. ما يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟ | تعرف على التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعد شرب الماء بالليمون عادة صحية يُوصى بها لتعزيز صحة الجسم وتحسين وظائفه المختلفة يحتوي هذا المشروب البسيط على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تدعم جهاز المناعة، صحة البشرة، والجهاز الهضمي، فضلاً عن دوره في فقدان الوزن فما الفوائد التي يمكن تحقيقها عند تناوله يومياً؟

أهمية الماء بالليمون للجسم

تناول كوب كبير من الماء مع عصير الليمون الطازج صباحاً يُسهم في ترطيب الجسم بعد ساعات النوم، كما يساعد على تنشيط عملية الهضم ويُعتبر شرب كمية كافية من الماء يومياً أمراً ضرورياً لدعم العمليات الحيوية.

العناصر الغذائية في الماء بالليمون

يتكون هذا المشروب من مزيج من الماء وعصير الليمون، مما يجعله غنياً بالفيتامينات والمعادن الضرورية كوب من ماء الصنبور (250 مل) مع عصير ليمونة طازجة (50 مل) يوفر العناصر

الغذائية التالية:

11 سعرة حرارية.

19 مليجرام من فيتامين سي (17% من الاحتياج اليومي).

50 مليجرام من البوتاسيوم (1.3% من الاحتياج اليومي).

كميات صغيرة من المغنيسيوم، الكالسيوم، وفيتامينات B.

هل يساهم ماء الليمون في إنقاص الوزن؟

قد يساعد ماء الليمون في التحكم بالوزن من خلال استبداله بالمشروبات السكرية ذات السعرات الحرارية العالية كما أن شرب الماء قبل الوجبات يعزز الشعور بالشبع، مما يقلل من كمية الطعام المستهلكة إضافة عصير الليمون يُحسن طعم الماء، مما يجعل الالتزام بهذه العادة أسهل.

تعزيز المناعة والحماية من الأكسدة

يحتوي ماء الليمون على فيتامين سي الذي يُعزز جهاز المناعة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة كما تحتوي المركبات النباتية الثانوية في عصير الليمون على تأثيرات مشابهة، مما يُحسن من قدرة الجسم على مواجهة العدوى ويحمي الخلايا من التلف.

تحسين صحة البشرة