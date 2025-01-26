طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بالشبه والليمون يدوم 24 ساعة ومبيض فوري للابطين من أول استعمال

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رياض - احمد صلاح -مزيل عرق بالشبه والليمون يدوم ٢٤ ساعة، العرق من أكثر الأشياء التي لا نرغب في استنشاقها في فصل الصيف ومع ارتفاع درجة حرارة الجو يزداد العرق يوما بعد يوم وذلك من أكثر الأشياء التي يتم شرائها في فصل الصيف هو مزيل العرق ولكن معظم المزيلات التي توجد في الصيدليات تحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة وتزيد من اسمرار منطقة تحت الإبط، وبالإضافة إلى اصفرار الملابس وظهور العرق عليها ولكن بعد الآن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم مزيل عرق باستخدام الشبة والليمون وهذا المزيل يعمل على التخلص من العرق نهائي علاوة على ذلك أنه يعمل على تفتيح منطقة تحت الإبط ويجب رائحة الجسم جميلة، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات مزيل العرق باستخدام الشبة والليمون

الكثير منا لا يعرف الشبة ولكنها متوفرة في كل محلات العطارة ويبدأ شرائها من أول خمسة جنية ولذلك يمكنك تحضير ارخص مزيل عرق وعلى الرغم من أنه مكوناته بسيطة إلا أن الالتزام على وضع هذا الكريم يوميا بعد الاستحمام مباشرة لا تشمي رائحة عرق على الإطلاق، ويوجد بعض الأشخاص الذين يظهرون لهم رائحة عرق وتظهر أيضا آثار العرق على الملابس من أقل مجهود ولكن نحن نقول لهم لا تقلقوا نحن سوف نقدم لكم مكونات مزيل العرق باستخدام الشبة الرائع في التخلص من رائحة العرق طوال اليوم،

وتتلخص المكونات في:

كمية مناسبة من الشبة.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من بودرة جونسون.

ملعقة من المسك الأصلي.

خطوات تحضير المزيل في البيت بأبسط الطرق

يجب قبل البدء في تنفيذ الوصفة يجب أن يتم إزالة الشعر الموجود تحت الإبط بالطريقة التي تفضلينها حتى تكون النتيجة معك هائلة،

والآن سوف أقدم لكم خطوات هذه الوصفة:

يجب طحن الشبة جيدا بالطريقة المتاحة أمامك.

يتم نخل الشبة باستخدام مصفاة صغيرة.

يجب وضع النشا عليها.

يجب التقليب مع وضع عصير الليمون بالتدريج.

نستمر في التقليب حتى لا يوجد تكتلات في الوصفة.

يجب وضع المسك في نهاية الوصفة.

يتم وضع المزيل في علبة ويجب وضعه يوميا.

كما ذكرنا