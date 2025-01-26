انت الأن تتابع خبر طريقة التخلص من تشققات القدمين وأفضل طريقة للتقشير والتخلص من الجلد الميت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر تشققات القدمين من المشكلات المنتشرة بشكل كبير وتسبب الإزعاج لكثير من الأشخاص وخاصة السيدات، خاصة خلال فصل الشتاء حيث أن برودة الجو تسبب جفاف شديد للبشرة مما يؤدي لظهور التشققات، ومع الإهمال في العناية بالقدمين وترطيبها وتقشيرها، أو ارتداء أحذية مفتوحة وقلة شرب الماء تزيد تشققات الكعبين وخشونة جلد القدمين، وهناك العديد من الوصفات المنزلية البسيطة والفعالة التي سوف تخلصك من هذه المشكلة بسرعة بتكلفة قليلة دون الحاجة لشراء كريمات باهظة، في هذا المقال، سنتعرف على أسباب تشققات القدمين وكيفية التخلص منها باستخدام وصفة منزلية طبيعية.

التخلص من تشققات القدمين

المكونات

3 ملاعق كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من العسل.

ماء دافئ.

ملعقتان كبيرتان من الملح الخشن.

الطريقة

قومي بملء وعاء بالماء الدافئ وأضيفي إليه الملح الخشن وعصير نصف ليمونة.

انقعي قدميك في الماء لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح الجلد ناعم.

استخدمي حجر القدم أو مبرد القدمين لفرك الكعبين للتخلص من الجلد الميت.

جففي قدميك جيدًا بمنشفة نظيفة.

اخلطي الفازلين مع زيت جوز الهند والعسل حتى تحصلي على قوام كريمي.

دلكي الخليط بلطف على الكعبين والأماكن المتشققة لمدة 5 دقائق بحركات دائرية.

ارتدي جوارب قطنية واتركي الخليط على قدميكِ طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

كرري هذه الوصفة يوميًا لمدة أسبوع للحصول على قدمين ناعمتين وخاليتين من التشققات.

تنعيم القدمين وازالة الجلد الميت

امزجي ملعقتين من السكر مع ملعقتين من زيت الزيتون واستخدمي الخليط كمقشر طبيعي.

اخلطي ملعقة من الزبادي مع ملعقة من العسل واستخدميها كماسك للقدمين لمدة 20 دقيقة.

ضعي طبقة من جل الصبار على الكعبين قبل النوم وارتدي جوارب قطنية.

أسباب تشققات القدمين