انت الأن تتابع خبر وشك هينور.. ماسكات القهوة المدهشة لجمال بشرتك وتوريد خدودك وإزالة التجاعيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من الأشخاص يفضلون تناول القهوة يوميًا لأنها تعدل المزاج، ولكن للقهوة استخدامات أخرى قد تبهرك ومن أهمها ماسك للبشرة، حيث أنها غنية بمواد الأكسدة المفيدة للجلد وتعالج الكثير من مشاكله مثل انتفاخات الوجه والتخلص من الجلد المين وتفتيح البشرة وتوحيد لونها، وسنتعرف من خلال موقعنا على 5 ماسكات سحرية من القهوة لجمال بشرتك ستبهرك عند استخدامها.

ماسك القهوة والعسل

أن هذا الماسك مفيد للبشرة للغاية، حيث أنه يساعد على ترطيبها وأعطائها النعومة التي تحلم بها كل فتاة:

المكونات

ملعقة من القهوة.

ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير والاستخدام

نضع القهوة في طبق صغير وأضف إليه العسل النحل وأمزجهم جيداً.

أفرد الماسك على البشرة والرقبة مع الابتعاد عن العين.

استخدم يديك في عمل مساج للبشرة بشكل دائري.

ثم يترك على الجلد لمدة 20 دقيقة، ثم يغسل البشرة بالماء الفاتر.

ماسك القهوة والشوفان

يمكنك استخدام هذا الماسك مرة كل أسبوع، وذلك لأنه يعمل كمقشر للبشرة ومرطب طبيعي:

المكونات

ملعقة من القهوة.

ملعقة من الشوفان الناعم.

ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام

نضع القهوة والشوفان والزبادي مع بعضهم البعض حتى تحصل على قوام كريمي.

وزع الماسك على البشرة وعلى الرقبة، ثم يترك لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك أفرك الماسك، ثم أغسله بالماء الدافئ.

ماسك القهوة والكاكاو

هذا الماسك يساعد في علاج العديد من مشكلات البشرة مثل تلف الجلد وأضرارها:

المكونات

ملعقة من القهوة.

ملعقة من الكاكاو الغير محلي.

لبن سائل.

طريقة التحضير والاستخدام