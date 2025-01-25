موجود في كل بيت … نبات يساوي كنوز من الذهب يمنع الكثير من الأمراض وحلال المشاكل … يارتني عرفت من زماااان

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رياض - احمد صلاح - اللفت يعتبر من أكثر الخضروات المفيدة لصحة الإنسان، ويحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية الهامة، ولذلك فهو يساعد على تخثر الدم بسبب احتوائه على فيتامين K، كما أن جذور أوراقه غنية بفيتامين C، وهو يحمي من أضرار الجذور الحرة، كذلك تحتوي الأجزاء الأجزاء الخضراء منه على نسبة عالية من الألياف ومن خلال هذا النص سنعرض لكم المزيد عن فوائد اللفت.

فوائد صحية مذهلة للفت

يساعد على الوقاية من خطر الإمساك ويعمل على تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة.

غني بالمنجنيز ولذلك فهو يساعد في تنظيم وظائف المخ والأعصاب.

غني بالكولين وهو يساعد على النوم وحركة العضلات والتعلم والذاكرة، كما يساعد على بنية غشاء الخلية ونقل الإشارات العصبية، وامتصاص الدهون وتقليل الالتهابات المزمنة.

غني بالنترات، ولهذا فهو يساعد على خفض مستوى السكر في الدم حيث تعمل الألياف العالية الموجودة في اللفت، على تقليل مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني، كما يعمل حمض الفوليك، الموجود في اللفت على تحسين حساسية الأنسولين لدى مرضى السكري، بالإضافة إلى تقليل نسبة السكر في الدم.

يحتوي اللفت على كميات عالية من النترات التي تزيد من تدفق الدم إلى القضيب، مما يساعد على علاج ضعف الانتصاب كما أن اللفت يعتبر من الأطعمة المفيدة لصحة البروستاتا والوقاية من سرطانها.

يحتوي على كميات عالية من البوتاسيوم والألياف التي تعمل كموسع للأوعية الدموية وتقلل من ارتفاع ضغط الدم.

الألياف وفيتامين كي الموجود في اللفت يقلل من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ويمنع أمراض القلب وتصلب الشرايين والنوبات القلبية.

اللفت هو أحد الخضروات التي تحتوي على كمية عالية من اليود ويمكن أن يكون مفيدًا لعلاج قصور الغدة الدرقية.

يحتوي اللفت على كميات عالية من الحديد الذي يعمل على زيادة خلايا الدم الحمراء وإمداد الجسم بالأكسجين كما أنه مفيد في علاج فقر الدم والأنيميا.

فيتامين A الموجود في اللفت يقلل من التهاب الرئة وانتفاخها وهو مفيد لصحة الرئة، حيث أن الكميات العالية من فيتامين سي الموجودة في اللفت تعمل كمضاد قوي للأكسدة ويعالج الربو والصفير.

تناول اللفت يمكن أن يمنع تراكم الخلايا الدهنية، وبالتالي يعد هذا أحد العوامل التي تقلل من خطر الإصابة بالسمنة.

يساعد اللفت و الخضروات الصليبية الأخرى التي تحتوي على كمية كبيرة من الألياف، على الشعور بالشبع لفترة أطول كما أنها منخفضة السعرات الحرارية.

يساعد تناول الوجبات الغنية بالألياف على الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

يمنع الإمساك ويعزز انتظام الجهاز الهضمي الصحي، حيث يساعد على حركات الأمعاء المنتظمة وهي مهمة جدًا للتخلص من السموم عن طريق الصفراء والبراز.

أجرت الأبحاث أن اللفت يعزز صحة العين من خلال توفير حماية أكبر ضد أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

عندما يتعلق الأمر بزيادة تناول فيتامين سي فإن الحمضيات هي أول من يجب أخذه في الاعتبار ولكن العديد من الخضروات الصليبية مثل اللفت تحتوي أيضًا على نسبة عالية بشكل مدهش من هذه العناصر الغذائية المهمة.

إن تناول حبتين من اللفت المتوسطة الحجم فقط سوف يلبي احتياجاتك من فيتامين سي طوال اليوم.

أوراق اللفت مفيدة للإلتهابات لأنها تحتوي على أحماض أوميغا ثلاثة الدهنية، لذا قم بغلي هذه الأوراق واستمتع بفوائدها.

فوائد اللفت للحامل

يحتوي اللفت على الكثير من الفوائد للحامل والتي من بينها:

مصدر جيد للحديد والفلات لذا فهو مفيد جدًا للنساء في سن الإنجاب.

تناول كمية كبيرة من حمض الفوليك أثناء الحمل يقلل من خطر إصابة الجنين بعيوب الأنبوب العصبي

كيفية تناول اللفت والأشخاص الذين عليهم الابتعاد عنه