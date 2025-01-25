“إشراقة طبيعية وجذابة ” تحضير كريم طبيعي في المنزل لإخفاء عيوب البشرة

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رياض - احمد صلاح - لتوفير تجربة استخدام كريم أساس فعال وآمن على البشرة، فإنه يعتبر صنع كريم أساس طبيعي في المنزل خيارًا مثاليًا، ويتميز الكريم الأساسي بقدرته على إخفاء عيوب البشرة وتوحيد لونها، مما يمنح الوجه إشراقة طبيعية وجذابة، وفي حين أن المستحضرات التجارية قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة مع الاستخدام المستمر، فإن تحضير كريم الأساس في المنزل يمكن أن يقلل من المخاطر ويكون اقتصاديًا في نفس الوقت.

تحضير كريم طبيعي في المنزل

تحضير كريم أساس طبيعي في المنزل يتطلب مكونات بسيطة ومتوفرة تتضمن الآتي:

ملعقة كبيرة من نشا الذرة حيث يعمل كنقطة انطلاق للكريم الأساس ويوفر ملمسًا ناعمًا.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام وهو يستخدم لضبط لون الكريم بحسب لون البشرة، حيث يمكن تعديل الكمية حسب الحاجة.

ملء ملعقة من أحمر الخدود البودرة لإضافة لمسة لونية دافئة.

خطوات التحضير

في وعاء عميق اخلطي نشا الذرة مع الكاكاو الخام حتى يتجانس الخليط تمامًا.

ثم أضيفي أحمر الخدود البودرة إلى الخليط وامزجي المكونات جيدًا للحصول على لون متناسق.

بعد ذلك ضعي الكريم في علبة زجاجية معقمة ومحكمة الإغلاق للحفاظ على جودته.

يمكنك ضبط درجة اللون بإضافة المزيد من الكاكاو للبشرة الداكنة أو زيادة النشا للبشرة الفاتحة.

طريقة الاستخدام