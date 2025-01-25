انت الأن تتابع خبر “الفلوس كانت بتضيع من غير فايدة”.. ملعقة من العشبة دي يوميًا تضبط السكر وتغنيك عن زيارة العيادات.. السر في كل بيت!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عشبة الزنجبيل تعد من الأعشاب المفيدة في إدارة مستويات السكر في الدم، ويظهر الزنجبيل تأثيرات إيجابية على تنظيم السكر بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والمساعدة في تحسين حساسية الأنسولين، وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول الزنجبيل قد يساهم في خفض مستويات السكر الصائم وتحسين إفراز الأنسولين في الجسم، مما يساعد على منع ارتفاع السكر بعد تناول الطعام.

فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

تحسين حساسية الأنسولين: يساعد الزنجبيل في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يسهم في تنظيم مستويات السكر.

تقليل الالتهابات: الزنجبيل يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات التي تساعد في تقليل الالتهابات المزمنة التي قد تؤثر على مستويات السكر في الدم.

خفض مستويات السكر بعد الوجبات: يساعد الزنجبيل في تقليل الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر بعد تناول الطعام.

تحسين الدورة الدموية: يساعد الزنجبيل في تحسين الدورة الدموية مما يعزز وصول العناصر الغذائية إلى خلايا الجسم بشكل أفضل.

طريقة تحضير وصفة الزنجبيل لتنظيم السكر في الدم

المكونات

قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير