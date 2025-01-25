انت الأن تتابع خبر “الدكاترة هيتجننوا عليها”.. نبات بسيط سعره أرخص من الخيال يعالج السكر في الدم ويرجع حياتك زي ما كنت بتحلم.. ضاع عمرنا تايهين!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الطبيعة غنية بالعلاجات الطبيعية التي تقدم فوائد صحية مذهلة بأسعار زهيدة ومن بين هذه النباتات ورق الغار، الذي قد يراه البعض مجرد نكهة تُضاف إلى الطعام، لكنه في الحقيقة يُعتبر علاجًا طبيعيًا للعديد من المشكلات الصحية، وعلى رأسها تنظيم مستوى السكر في الدم.

فوائد ورق الغار لمرضى السكر

أظهرت الدراسات العلمية أن ورق الغار يتمتع بخصائص مذهلة تُساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمرضى السكري. فيما يلي أهم فوائده:

1. تحسين حساسية الإنسولين

يُساهم ورق الغار في تحسين حساسية خلايا الجسم للإنسولين، مما يُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

مركباته النشطة، مثل البوليفينولات، تعمل على تعزيز قدرة الجسم على استخدام الإنسولين بكفاءة.

2. خفض مستوى السكر في الدم

تناول مستخلص ورق الغار أو شاي الغار يساعد في تقليل مستوى الجلوكوز في الدم، خاصة بعد تناول الوجبات.

يُقلل أيضًا من ارتفاع السكر التراكمي (HbA1c)، مما يُظهر تحسنًا في التحكم العام بمستوى السكر.

3. تقليل الكوليسترول الضار

ورق الغار يُساهم في تحسين صحة القلب عبر خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، وهي عوامل مرتبطة بمضاعفات مرض السكري.

4. غناه بمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة الموجودة في ورق الغار تُحارب الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وهما عاملان رئيسيان في تفاقم مرض السكري.

كيفية استخدام ورق الغار لتنظيم السكر في الدم

1. شاي ورق الغار

المكونات:

3-4 أوراق غار.

كوب ماء مغلي.

الطريقة:

ضع أوراق الغار في كوب الماء المغلي واتركها تُنقع لمدة 10-15 دقيقة.

صفي الشاي واشربه مرة أو مرتين يوميًا، خاصة بعد الوجبات.

2. مسحوق ورق الغار

يمكن طحن أوراق الغار المجففة واستخدامها كمكمل غذائي عن طريق إضافتها إلى العصائر أو الطعام.

يُنصح بتناول نصف ملعقة صغيرة يوميًا.

3. إضافته كتوابل للطعام