صحة

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

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وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

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رياض - احمد صلاح - وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

1-البطاطس والخيار

  • يعتبر كلا من البطاطس والخيار مبيضات طبيعية للبشرة. يمكنك وضع شرائح رقيقة من الخيار أو البطاطس على العينين لمدة 10-15 دقيقة للحصول على تأثير مبرّد ومنعش.

2-أكياس الشاي الباردة

  • استخدام أكياس الشاي الأخضر أو الأسود الباردة يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ والهالات السوداء بسبب احتوائها على الكافيين ومضادات الأكسدة.

3-ماء الورد

  • يعتبر ماء الورد قابض طبيعي للبشرة ويساعد في تهدئة وتنشيط الجلد حول العينين. يمكن استخدام قطع قطن مبللة بماء الورد وتطبيقها على العينين لبضع دقائق.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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