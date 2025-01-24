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رياض - احمد صلاح - وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء
1-البطاطس والخيار
- يعتبر كلا من البطاطس والخيار مبيضات طبيعية للبشرة. يمكنك وضع شرائح رقيقة من الخيار أو البطاطس على العينين لمدة 10-15 دقيقة للحصول على تأثير مبرّد ومنعش.
2-أكياس الشاي الباردة
- استخدام أكياس الشاي الأخضر أو الأسود الباردة يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ والهالات السوداء بسبب احتوائها على الكافيين ومضادات الأكسدة.
3-ماء الورد
- يعتبر ماء الورد قابض طبيعي للبشرة ويساعد في تهدئة وتنشيط الجلد حول العينين. يمكن استخدام قطع قطن مبللة بماء الورد وتطبيقها على العينين لبضع دقائق.