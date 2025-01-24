وصفات زيت القطران من جابر القحطاني للشعر

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رياض - احمد صلاح - وصفات زيت القطران للشعر، عندما يسمع البعض منا أن لزيت القطران فوائد للشعر قد يتعجب فمن المعروف أن مادة القطران هي المادة المستخدمة في رصف الطرق والشوارع فكيف يمكن استخدامها للشعر ولكن ما يستخدم للشعر هو زيت القطران نفسه المستخرج من أخشاب الأشجار في الغابات والذي يتميز بوجود الفيتامينات والعناصر الطبيعية به الهامة لنمو الشعر.

زيت القطران للشعر فوائده وتأثيره

وإذا أردنا أن نتحدث عن فوائد زيت القطران للشعر فهي عديدة نذكر البعض منها:

يقلل من هيشان الشعر لأنه يزيد من ترطيب الشعر.

يزيد من لمعان الشعر ويعطيه حيوية إضافية ومظهر جمالي رائع.

يغذي بصيلات الشعر بشكل قوي وفي مدة بسيطة.

يقضي على الشعر الأبيض لأنه يحفظ مادة الميلانين بالشعر فبالتالي يكون الشعر أسود لامعًا.

يخلص فروة الشعر من الزيوت الزائدة بها مع الحد من نمو وتراكم البكتيريا والفطريات التي تسبب قشرة الشعر.

بالإضافة لأنه يمنع نمو حشرات الشعر مثل القمل لأنه غني بمضادات الأكسدة القادرة على قتل تلك الحشرات.

كما أنه يزيد من معدل نمو الشعر وزيادة طوله وتكثيفه لوجود المعادن الطبيعية القادرة على ذلك.

وصفات زيت القطران للشعر

زيت القطران لزيادة لمعان الشعر

يتم الخلط الجيد ملعقة زيت جوز الهند ذات حجم صغير وملعقة زيت قطران ذات حجم كبير، ونستخدم الخليط في تدليك الشعر جيدًا من بدايته لنهايته وبعد ساعتين يتم غسله.

زيت القطران لتطويل الشعر

نحضر مزيج من ½ ملعقة زيت خروع وملعقة زيت قطران ونضعهم على نار هادئة ونستخدم الخليط بعد ذلك لتدليك فروة الرأس ويترك لمدة ساعتين.

زيت القطران لعلاج القشرة

نمزج ملعقة زيت سمسم مع ملعقة زيت قطران وبعد المزج الجيد نفرك الخليط على الشعر مع التدليك برفق ويغسل بعد مرور ساعة.

محاذير قبل استخدام زيت القطران

لا يستخدم زيت القطران في الحالات التالية لأنه قد تحدث مضاعفات بعد ذلك: