انت الأن تتابع خبر “منغير جيم ولا رجيم الحل الجبار في العصير !!” دراسة تؤكد تناول هذا العصير يوميًا ينقص الوزن في أسبوع!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nutrients أن تناول عصير البلسان يوميًا يمكن أن يساعد على فقدان الوزن الزائد خلال سبعة أيام ووفقًا للدراسة، فإن هذا العصير يعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، زيادة البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتحسين قدرة الجسم على معالجة الجلوكوز وأكسدة الدهون.

تفاصيل الدراسة

تم إجراء التجربة على 18 شخصًا يعانون من زيادة الوزن، حيث قدم لهم عصير البلسان ومشروب آخر مشابه في اللون والمذاق ولكنه وهمي النتائج أظهرت أن تناول عصير البلسان ساهم في زيادة البكتيريا النافعة، مثل الفيرميكوتس والبكتيريا الشعاعية، مع تقليل البكتيريا الضارة مثل البكتيريا العصوية.

فوائد عصير البلسان

انخفاض مستويات الجلوكوز بنسبة 24% والإنسولين بنسبة 9%.

ارتفاع معدل أكسدة الدهون بفضل احتواء العصير على مركبات نشطة بيولوجيًا تُعرف باسم “الأنثوسيانين”.

ما هو البلسان؟

البلسان هو نوع من التوت ذو لون أرجواني داكن، شائع في أوروبا، ويستخدم منذ زمن طويل في الطب البديل لتعزيز المناعة ودعم الصحة العامة.

فوائد عصير الليمون

يعد عصير الليمون واحدًا من أكثر المشروبات الصحية فائدة، حيث يتميز بقدرته على تحسين عملية الهضم، زيادة التركيز، وتعزيز مستويات الطاقة علاوة على ذلك، يمكن لعصير الليمون أن يساعدك على فقدان حوالي كيلوغرام من وزنك خلال أسبوع، مما يجعله مكونًا شائعًا في العديد من الأنظمة الغذائية.

قليل السعرات الحرارية ومثالي للأنظمة الغذائية

يحتوي كوب واحد من عصير الليمون على 6 سعرات حرارية فقط، مما يجعله خيارا مثاليا لاستبدال المشروبات عالية السعرات مثل عصير البرتقال، الذي يحتوي على 110 سعرات حرارية.

تناول كوب من عصير الليمون يوميًا قد يقلل من استهلاكك للسعرات الحرارية بمقدار 100 إلى 200 سعر حراري.

دراسة على فعالية عصير الليمون

في دراسة أجريت على 44 امرأة تناولم عصير الليمون مع وجباتهم، تبين أنهم فقدن سعرات حرارية أكثر مقارنة بمن تناولن مشروبات أخرى.

فوائد إضافية لعصير الليمون