انت الأن تتابع خبر ماسك ماء الأرز فوائد لا تعد ولا تحصى منها شعر حريري طويل يصل للأرض والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تقوم العديد من السيدات والفتيات بالتخلص من ماء نقع الأرز دون أن تدري أن هذا الماء هو ثروة في عالم العناية بالبشرة والشعر والجمال فهذا الماء يمتلك خصائص علاجية رهيبة للشعر والبشرة، تابعي معنا في هذا المقال لتعرفي فوائد هذا الماء وطريقة استخدامه للحصول على تلك الفوائد.

ماء نقع الأرز

يعمل ماء الأرز على تغذية الشعر بشكل كبير فهو حل شهير للحصول على شعر كثيف وطويل وخالي من العيوب.

مكونات ماء الأرز:

بمجرد أن يتم وضع الأرز لفترة طويلة يتم انتقال العناصر الغذائية الموجودة فيه بنسبة كبيرة إلى الماء مما يجعل هذا الماء يحتوي تقرياً على جميع العناصر الغذائية المتركزة في الأرز ويصبح غني بالفيتامينات والمعادن.

يحتوي الماء على العديد من الأحماض الأمينية بالإضافة إلى فيتامينات ب وفيتامين هاء وهو من أهم الفيتامينات المغذية للبشرة والشعر، يحتوي الماء أيضاً على مواد أخرى مضادة للأكسدة والتي تعمل على مكافحة الشوارد الحرة بالجسم وهى المسئول الاول على تفل خلايا البشرة والشعر وظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

يعمل ماء الأرز على شد البشرة ويحفز إنتاج الكولاجين كما أنه يعمل على منع ظهور التجاعيد وبقع البشرة بالإضافة إلى أنه مبيض طبيعي لها ويساعد على التخلص من حروق الشمس والتصبغات وآثار الحبوب.

ماء نقع الأرز لشعر صحي: