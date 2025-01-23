انت الأن تتابع خبر مفعولها أقوى مليون مرة من الأنسولين؟!… نبات طبيعي ينظم السكر في الدم ويعالج السكر التراكمي بسرعة الصاروخ… ودع الحقن خلاص!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة هامة نحو تحقيق تقدم في علاج مرض السكري كشف فريق من العلماء الصينيين عن نتائج مدهشة لدراسة جديدة تبرز الفوائد الصحية لنبات الحنظل وهو نبات غالبا ما يهمل في الأبحاث الطبية فقد أظهرت الدراسات أن هذا النبات الطبيعي يمتلك القدرة على خفض مستويات السكر في الدم بفعالية مما يفتح آفاقا واعدة لتطوير علاجات جديدة لمكافحة السكري هذه النتائج تبشر بظهور علاجات طبيعية للسكري والسمنة وهو ما يعزز فرص توفير بدائل آمنة وأكثر فعالية للمرضى حول العالم.

الحنظل في الطب الحديث

نبات الحنظل والذي يعرف أحيانا بـ”كمثري البلسم” قد يكون أحد الحلول الرائدة في مجال معالجة مرض السكري دراسة حديثة نشرت في مجلة علمية مختصة في الكيمياء والأحياء كشفت أن هذا النبات يساعد بشكل كبير في تنظيم مستويات السكر في الدم أجريت هذه التجارب على كل من البشر والحيوانات تحت إشراف الدكتور مون جيا تان وفريقه البحثي من الأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي حيث أثبتت النتائج قدرة الحنظل على خفض مستويات السكر التراكمي بشكل فعال ويأتي هذا الاكتشاف في وقت حرج حيث تزداد الحاجة إلى إيجاد بدائل طبيعية وآمنة للعقاقير التقليدية التي قد تسبب آثارا جانبية.

آلية تأثير الحنظل

قام العلماء في دراستهم باستخلاص مركبات طبيعية من نبات الحنظل تعرف باسم “كوكوربيتان تريتوربينويدس” وتم اختبار تأثيرها على التمثيل الغذائي للسكر في خلايا بشرية وحيوانات التجارب أظهرت النتائج أن هذه المركبات تساهم في تعزيز نقل مستقبلات السكر (GLUT4) إلى سطح الخلايا مما يسهم في تحسين امتصاص السكر وتحويله إلى طاقة يقترب هذا التأثير من آلية عمل الأنسولين مما يعزز الأمل في تطوير أدوية طبيعية قد تقدم فائدة مشابهة للأنسولين ولكن دون الآثار الجانبية المعروفة.

آفاق جديدة للعلاج الطبيعي