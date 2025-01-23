انت الأن تتابع خبر عشبة تسد الشهية 100% "قشور السليوم"بديل كبسولة المعدة هتغير حياتك 180 درجة لو لسة متعرفهاش انت فايتك كتير!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قشور السيليوم هي ألياف طبيعية تُستخلص من بذور نبات البلانتاغو أوفاتا (Plantago ovata)، وتُستخدم منذ فترة طويلة في تحسين الصحة العامة ودعم عملية الهضم. أصبحت قشور السيليوم واحدة من المكونات الشهيرة في برامج فقدان الوزن، نظرًا لفوائدها المتعددة التي تساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتنظيم الوزن بطريقة طبيعية وآمنة.

فوائد قشور السيليوم للتخسيس

زيادة الشعور بالشبع: تحتوي قشور السيليوم على ألياف قابلة للذوبان في الماء، والتي تتحول إلى مادة هلامية عند خلطها مع السوائل. هذا الهلام يملأ المعدة، مما يساعد على تقليل الشهية والشعور بالجوع لفترة أطول.

تقليل امتصاص الدهون والسعرات الحرارية: تعمل الألياف القابلة للذوبان على تقليل امتصاص الدهون والكربوهيدرات في الجهاز الهضمي، مما يساهم في تقليل كمية السعرات الحرارية المستهلكة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: قشور السيليوم تحسن من حركة الأمعاء وتساعد على علاج الإمساك، وهو أمر مهم لتعزيز عملية الهضم وزيادة كفاءة الأيض، مما يدعم عملية فقدان الوزن.

تنظيم مستويات السكر في الدم: تساعد قشور السيليوم على تقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام، مما يمنع الشعور بالجوع المفاجئ والرغبة في تناول السكريات.

تقليل الكوليسترول الضار: تعمل الألياف الموجودة في السيليوم على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يدعم صحة القلب أثناء عملية فقدان الوزن.

كيفية استخدام قشور السيليوم للتخسيس

يمكن إضافة ملعقة صغيرة إلى ملعقتين من قشور السيليوم إلى كوب من الماء أو العصير وتناولها قبل الوجبات بـ 20-30 دقيقة.

يجب شرب كمية كافية من الماء بعد تناول السيليوم لتجنب أي مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ أو انسداد الأمعاء.

احتياطات وتحذيرات من قشور السيليوم