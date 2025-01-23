انت الأن تتابع خبر وصفات طبيعية لإزالة الهالات السوداء تحت العين في أسرع وقت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني العديد من الفتيات والنساء من تجاعيد في العين لأنها أحد اهتمامات الجمالية نتيجة لذلك، تحول الكثير منهم إلى البحث لمعرفة أسباب ظهور هذه التجاعيد وكيفية علاجها، سنناقش هذا بمزيد من التفصيل في السطور التالية. تشعر العديد من الفتيات والنساء اليوم بالقلق من مشكلة الهالات السودء خاصة في فصل الصيف عندما يستفيدون من أشعة الشمس الشديدة والرطوبة العالية في الهواء تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تطور الهالات السوداء بما في ذلك قدرة الجسم على الاحتفاظ بالماء والسوائل الأخرى بسبب ارتفاع درجات حرارة الجسم والرطوبة

تُعرف الهالات السوداء

بظهور طبقة من الظلام تحت العين أو تغير في لون الجلد تحت العين ويمكن أن تحدث بسبب الاضطرابات الوراثية وبعض العوامل الطبيعية مثل التعرض الطويل لأشعة الشمس المباشرة وخاصة في الصيف، بالإضافة إلى عدد من العوامل الأخرى مثل الضعف العام والعوامل الوراثية وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى ظهورها على الوجه.

علاج الهالات السوداء تحت العين بطرق طبيعية

الخيار: من المعروف أن الخيار يحتوي على الكثير من الماء ، مما يساعد الجسم في الحفاظ على المستوى المثالي من الترطيب. بالإضافة إلى ذلك ، يمنع الخيار ظهور الهالات السوداء لأنه يحتوي على السيليكا وكذلك الفيتامينات A و C و K و E.

السمسم: لاحتوائه على فيتامين E الذي يغذي المنطقة حول العينين يساعد السمسم في محاربة ظهور الهالات السوداء.

الطماطم : يحتوي التبغ على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الأوعية الدموية الدقيقة في العين وتحسين الدورة الدموية.

النوم مبكرًا: بما أنه من المعروف جيدًا أن السهر هو أحد العوامل التي تساهم بشكل كبير في نمو الجراثيم فإن النوم مبكرًا يساعد في الحفاظ على المظهر الشبابي للوجه وغياب الفتحات تحت العينين.

الماء: يساعد الماء على ترطيب الجسم والبشرة ويساعد أيضًا على تقليل ظهور التجاعي شرب الكثير من الماء على مدار اليوم يقلل من احتمالية ظهور الهالات السوداء.

قناع البطاطس والنشا لعلاج الهالات السوداء

المكونات

بطاطس مهروسة.

ملعقة واحدة مع حساء النشا.

ملعقة واحد الحليب البودر

قطرتان من عصير الليمون.

ماء ورد

كيفية الاستخدام

ضعي المزيج على الجلد واتركيه لمدة 15 دقيقة بعد مزج البطاطس المطحونة مع الحليب المجفف والليمون والنشا.

اشطف الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد ثم بماء الورد لإغلاق المسام كرر ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

زيت الزيتون مع الكركم:

يستخدم زيت الزيتون لعلاج المنطقة الحساسة تحت العينين بالطريقة التالية

المكونات:

قليل من مسحوق الكركم وبضع قطرات من زيت الزيتون.

الطريقة:

اخلطي المكونات وضعيها على الهالات السوداء مع التدليك بلطف لمدة دقيقة إلى دقيقتين، اسمح للعمل طوال الليل.

كرر الوصفة كل يوم قبل الذهاب للنوم.

الزبادي والبقدونس:

طريقة استخدام الزبادي في تعقيم الجلد وحماية الحيوانات هي كالتالي

المقادير:

حفنة من أوراق البقدونس وملعقة بحساء اللبن.

الطريقة:

نقطع أوراق البقدونس ناعماً ونمزجها مع بعض الزبادي. يوضع الخليط على الهالات السوداء ويترك ليجف لمدة 10 دقائق قبل غسل الوجه بالماء البارد تتكرر هذه الوصفة ثلاث مرات كل أسبوع.

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