"بشرة صافية في دقائق.. جربي الوصفة السحرية اللي هتخلي جوزك مش يبص برا تاني"

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رياض - احمد صلاح - تسعى العديد من النساء للحصول على بشرة نضرة ومشدودة خالية من التجاعيد في هذا المقال، سنقدم وصفة طبيعية فعّالة لشد البشرة وتفتيحها من أول استخدام، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.

بشرة صافية في دقائق

تعمل هذه الوصفة على شد البشرة وتقليل ظهور التجاعيد، بالإضافة إلى تفتيح لونها ومنحها إشراقة طبيعية تحتوي المكونات المستخدمة على خصائص مغذية ومرطبة تساعد في تحسين مرونة الجلد وتعزيز إنتاج الكولاجين.

المكونات

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي

بياض بيضة واحدة

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج

طريقة التحضير والاستخدام

في وعاء نظيف، اخلطي الزبادي مع بياض البيضة وعصير الليمون جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

نظفي وجهك جيدًا وجففيه بلطف.

باستخدام فرشاة أو أطراف أصابعك، طبقي الماسك على وجهك ورقبتك، مع تجنب منطقة العينين.

اتركي الماسك لمدة 20-30 دقيقة حتى يجف تمامًا.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر، ثم جففيه بلطف.

استخدمي مرطبًا مناسبًا لبشرتك بعد ذلك.

ملاحظات هامة