ماسك قشر البرتقال لتفتيح وترطيب البشرة بعمق بنتيجة سريعه وفعاله

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رياض - احمد صلاح - العناية بالبشرة من أهم الأمور التي تهتم بها النساء للحفاظ على جمالهن ونضارتهن، ومن بين الطرق الطبيعية للعناية بالبشرة، وتبرز الماسكات المنزلية المصنوعة من مكونات طبيعية لكونها فعالة وأمنة، ويعتبر قشر البرتقال واحد من هذه المكونات السحرية التي تحتوي على خصائص مفيدة للبشرة، فهو غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على تفتيح البشرة وترطيبها، وفي هذا المقال سنوضح كيفية تحضير ماسك بقشر البرتقال لتفتيح الوجه وترطيبه، مع تسليط الضوء على فوائده وطريقة استخدامه للحصول على بشرة مشرقة ونضرة.

ماسك قشر البرتقال لتفتيح وترطيب البشرة

فوائد قشر البرتقال للبشرة:

يحتوي قشر البرتقال على فيتامين C الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويقلل من التصبغات.

تعمل الزيوت الطبيعية الموجودة في القشر على تغذية البشرة وحمايتها من الجفاف.

يساعد على إزالة الأوساخ والزيوت الزائدة، مما يمنح البشرة مظهرا صحي ونقي.

مضادات الأكسدة الموجودة في القشر تقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

مكونات ماسك قشر البرتقال:

ملعقتان كبيرتان من مسحوق قشر البرتقال المجفف.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

طريقة ماسك قشر البرتقال لتفتيح وترطيب البشرة

اغسلي قشر البرتقال جيدًا، ثم جففيه تحت أشعة الشمس لمدة يومين إلى ثلاثة أيام حتى يصبح هش.

اطحني القشر حتى يتحول إلى مسحوق ناعم.

في وعاء صغير اخلطي مسحوق قشر البرتقال مع الزبادي والعسل جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

نظفي وجهك جيدا للتخلص من الشوائب.

وزعي الماسك بالتساوي على الوجه والرقبة مع تجنب منطقة العين.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر بحركات دائرية لإزالة الماسك بلطف.

جففي بشرتك بلطف وضعي مرطب مناسب.

نصائح لاستخدام الماسك: