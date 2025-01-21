انت الأن تتابع خبر وصفات طبيعية لن تتخيلها تساعدك على إزالة الشعر الغير مرغوب فيه سريعًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إزالة الشعر الغير مرغوب به من الأمور الصعبة التي تزعج العديد من الفتيات والسيدات، فأن الجميع يحلم بجسم ناعم، ولهذا سنوضح لكم اليوم عدة وصفات طبيعية لإزالة الشعر الغير مرغوب به بكل سهولة دون التعب أو مجهود، لذلك عليك متابعة قراءة موضوعنا اليوم.

وصفات طبيعية لإزالة الشعر الغير مرغوب به

لكل مرة تبحث عن جسم ناعم خالي من الشعر باستخدام مواد طبيعية تحافظ على البشرة وتعطي لها الجمال التي تحلم به إليكم الوصفات التالية:

وصفة الملح الخشن لإزالة الشعر الغير مرغوب به

هذه الوصفة رائعة للتخلص من الشعر الغير مرغوب به في الجسم بكل سهولة، كما أنه يعطي له النعومة والملمس مثل جسم الأطفال:

المكونات

ملح طعام خشن.

صابون زيت الزيتون.

ماء ورد.

طريقة التحضير والاستخدام

نضع الملح الخشن في طبق صغير وعليه بشر صابون زيت الزيتون وبعض قطرات ماء الورد.

أمزج المكونات حتى التجانس وتحصل على قوام كريمي.

أفرد المزيج على المكان المراد إزالة الشعر منه، ويترك لمدة ساعتين.

استخدم ليفة خشنة وقم بغسل الجسم بها، ثم أغسل الجسم بالماء الفاتر.

يمكنك بعد ذلك ترطيب الجسم بماء الورد وستلاحظ النتيجة.

وصفة ملح البحر والكركم لإزالة الشعر الغير مرغوب به

إليكم الوصفة الثانية للتخلص من الشعر الغير مرغوب به بالجسم وهي كالتالي:

المكونات

5 ملعقة من ملح البحر.

5 ملعقة من الكركم.

حليب سائل.

طريقة التحضير والاستخدام

نضع الملح والكركم والحليب في وعاء ومزجهم جيداً حتى يصبح القوم متجانس كالعجينة.

أفرد الوصفة على المكان المراد مع الدليك المستمرة لمدة 15 دقيقة.

ثم يشطف الجسم بالماء، ويمكنك بعد التجفيف وضع تونر للترطيب الأعمق.

وصفة السكر والليمون لإزالة الشعر الغير مرغوب به

المكونات

كوب من السكر الخشن.

كوب من الماء.

نصف حبة من عصير الليمون.

3 ملعقة من الشبة الناعمة.

ربع ملعقة من المستكة الناعمة.

زيت قرنفل.

طريقة التحضير والاستخدام