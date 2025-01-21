انت الأن تتابع خبر ابرزي جمال شعرك بكراتين طبيعي لفرد الشعر ببذور الكتان وزيت الزيتون بالمنزل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر يعد من أكثر الأشياء التي تبرز جمال المرأة، لذا يبحثن الكثير من الفتيات والسيدات أصحاب الشعر المجعد عن منتجات تساعد على فرد الشعر، إلا أن أغلب هذه المنتجات ضارة جدًا بالشعر وتتسبب في تساقطه، لذا يتجهن عدد كبير منهن إلى الطرق الطبيعية الأكثر أمانًا، ومن أهم هذه الطرق هي وصفة عمل كراتين طبيعي ببذور الكتان؛ حيث تعد هذه الوصفة من أفضل الوصفات المذهلة التي تمنحك نتائج مبهرة لكل من يقوم بتجربتها، وهذا ما سنوفره لكم من خلال خطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل كراتين طبيعي

ملعقتين من بذور الكتان.

كوب من الماء.

ربع كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بغسل بذور الكتان بشكل جيد.

نضع كلًا من زيت الزيتون، بذور الكتان والماء في وعاء مناسب على نار متوسطة.

نترك هذا الخليط على نار هادئة لمدة لا تقل عن ربع ساعة وذلك حتى يتحول الخليط لقوام كريمي سميك.

بعد ذلك نرفع الخليط عن النار ويتم وضعه في عبوة نظيفة بعد أن يبرد.

طريقة الاستخدام: قبل وضع هذا الخليط على الشعر يجب القيام بغسل الشعر جيدًا باستخدام الشامبو.

يتم توزيع الخليط على الشعر بشكل متساوي على أن يكون الشعر لا زال مبلل.

نترك هذا المزيج على الشعر لمدة لا تقل عن 60 دقيقة، بعد ذلك يتم غسل الشعر عن طريق الماء الفاتر والنوع المناسب من الشامبو.

فوائد وصفة بذور الكتان للشعر