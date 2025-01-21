زيت الزيتون والزبادي سحراً لبشرتك هيرجعلك شبابك مهما كان عمرك

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رياض - احمد صلاح - يعتبر زيت الزيتون مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامينات A وE وK بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من علامات الشيخوخة يساعد زيت الزيتون في ترطيب البشرة بعمق مما يساعد على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة كما يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا مما يساعد في الوقاية من حب الشباب والالتهابات الجلدية الأخرى.

فوائد الزبادي للبشرة

الزبادي غني بحمض اللاكتيك الذي يعمل كمقشر طبيعي يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد البشرة كما يحتوي على البروبيوتيك الذي يعزز صحة الجلد ويمنحه مظهرًا مشرقًا ويساهم الزبادي أيضًا في ترطيب البشرة وتوحيد لونها مما يقلل من ظهور البقع الداكنة والتصبغات.

وصفة زيت الزيتون والزبادي لترطيب البشرة

لتحضير قناع مرطب للبشرة امزجي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي ضعي الخليط على وجهك لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ يُفضل تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة زيت الزيتون والزبادي لتقشير البشرة

لتحضير مقشر طبيعي امزجي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة صغيرة من السكر البني دلكي الخليط بلطف على بشرتك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق ثم اشطفيه بالماء الدافئ يساعد هذا المقشر في إزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد البشرة.

وصفة زيت الزيتون والزبادي لتفتيح البشرة