انت الأن تتابع خبر هتبقي فلة شمعة منورة..!! طريقه عمل مقشر للبشره في المنزل تخلص من التصبغات والبقع نهائيا..!! ياريتك عرفتيها من زمان..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من النساء من مشكلة التصبغات والبقع الداكنة التي تظهر على البشرة بسبب التعرض لأشعة الشمس أو التغيرات الهرمونية، وللتخلص من هذه المشكلات، يمكن اللجوء إلى المقشرات الطبيعية التي تمنح البشرة إشراقة ونضارة، وفي هذا المقال، نقدم لكِ طريقة عمل مقشر طبيعي في المنزل يساعد على التخلص من التصبغات والبقع بشكل فعال.

المكونات الطبيعية للمقشر

لعمل مقشر فعال، ستحتاجين إلى:

سكر بني: يعمل كمقشر لطيف لإزالة خلايا الجلد الميتة.

عسل نحل: يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ويعمل على ترطيب البشرة.

زيت الزيتون: يساعد في تغذية البشرة وترطيبها.

عصير الليمون: يحتوي على فيتامين C الذي يساعد في تفتيح البشرة وتقليل التصبغات.

طريقة التحضير

امزجي ملعقتين كبيرتين من السكر البني مع ملعقة كبيرة من العسل.

أضيفي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وعصير نصف ليمونة.

امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلين على خليط متجانس.

كيفية الاستخدام

نظفي بشرتك جيدًا باستخدام ماء دافئ لفتح المسام.

ضعي المقشر على البشرة بحركات دائرية خفيفة لمدة 5-7 دقائق.

اتركيه على البشرة لمدة 10 دقائق إضافية قبل شطفه بالماء الفاتر.

فوائد المقشر الطبيعي

يساعد هذا المقشر على إزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد البشرة، كما يقلل من التصبغات والبقع الداكنة بفضل خصائص الليمون والعسل، ومع الاستمرار في استخدامه مرتين في الأسبوع، ستحصلين على بشرة ناعمة ومتوهجة.

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