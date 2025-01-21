انت الأن تتابع خبر اسرع خلطة لتبييض المنطقة الحساسة في يوم واحد للعروس وصفة معجزة ومجربة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني الكثير من السيدات من اسمرار المناطق الحساسة، مثل منطقة تحت الإبط ومنطقة العانة، لذا سوف نعرفك على وصفات مضمونة وطبيعية وأمنه على بشرتك لتفتيح المناطق الحساسة، ولكن يجب التنويه على الأستمرار في أستخدام تلك الخلطات للحصول على نتيجة مرضية.

وصفة لتفتيح الاماكن الحساسة

يستعمل الكثير من النساء كريمات لإزالة الشعر ومزيلات عرق وهي تعتبر السبب الرئيسي للاسمرار المناطق الحساسة ولتفتيح هذه المناطق إليك الوصفات التالية:

1- البطاطا:

تساعد البطاطا في تفتيح المناطق الحساسة لأنها تحتوي على خاصية حامضية خفيفة وتعتبر من المكونات الطبيعية ذات فعالية

إليك الطريقة فيما يلي:

الطريقة الأولى: تقطيع البطاطا شرائح وفردها على المنطقة المراد تفتيحها لمدة 15-20 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر.

الطريقة الثانية: استخدمي عصير البطاطا وضعية على المنطقة المراد تفتيحها لمدة 15-20 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر.

2- الخيار:

من المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة الخيار غليك طرق استخدامه:

الطريقة الأولى: فرك شرائح الخيار على المنطقة المراد تفتيحها.

الطريقة الثانية: استخدام عصير الخيار مع إضافة الكركم وعصير الليمون في وعاء واخلطي ثم يوضع على المنطقة المراد تفتيحها لمدة 30 دقيقة.

خلطات أخري تبييض المناطق الحساسة

إليك أفضل مكون طبيعي الذي يساعد على تبيض المناطق الحساسة بشكل فعال وهو ما يلي:

يعتبر الليمون من المكونات السحرية للتفتيح كما يساعد أيضا على علاج مشاكل الجلد ولكن قد يسبب الجفاف لذا استخدمي مرطب بعد الاستخدام

إليك طريقة استخدامه فيما يلي:

الطريقة الأولى: قومي بفرك نص ليمونة في المنطقة المراد تفتيحها لمدة 10 دقائق.

الطريقة الثانية: فرك نص ليمونة مع سكر في المنطقة المراد تفتيحها لمدة 10 دقائق.

الطريقة الثالثة: وضع في وعاء عصير ليمون وكركم وعسل واخلطيهما ثم ضعي الخليط على المنطقة المراد تفتيحها لمدة 10 دقائق.

المنطقة الحساسة