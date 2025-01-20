انت الأن تتابع خبر « 5 علامات اوعى تهملها».. أهم العلامات التي تظهر على الجسم تؤكد نقص البروتين .. تؤثر على القلب والبشرة والشعر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام فريق من خبراء جمعية “فاست 800” للحمية الغذائية بالكشف عن بحث علمي جديد يفيد بأهم العلامات التي تظهر على الجسم عند الحاجة إلى البروتين والتي تؤكد أن الجسم لا يأخذ الكم المناسب وكفايته من البروتين وهو عنصر غذائي أساسي لبناء الجسم ولحمايته من الأمراض وسنتعرف على هذه العلامات في هذا المقال

اهم علامات نقص البروتين في الجسم

يعد البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي تلعب دور حيوي في بناء وإصلاح الأنسجة ودعم وظائف الجسم المختلفة و يشير نقص البروتين إلى العديد من العلامات التي تظهر على الجسم من أبرز هذه العلامات الشعور المستمر بالإرهاق والضعف العام حيث إن نقص البروتين يؤثر على إنتاج الطاقة في الجسم ويقلل من قوة العضلات. كما قد يلاحظ تساقط الشعر بشكل ملحوظ، نظرا لأن البروتين مكون أساسي للشعر وعند نقصه تصبح بصيلات الشعر ضعيفة وغير قادرة على دعم النمو الطبيعي

تأثير نقص البروتين على الجسم