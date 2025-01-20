انت الأن تتابع خبر مش هتبطل تشربة بعد النهاردة!!... فوائد تناول الشاي الاخضر يوميًا... مستحيل تصدق اللي بيحصل لجسمك! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الشاي الاخضر واحدًا من اهم انواع الشاي التي تحتوي على نسبة اقل من الشاي الاحمر العادي في الكافيين، لكنه يتميز بمجموعة كبيرة من الفوائد التي يمكن ان تعود على الجسم في حالة المواظبة على تناولة، حيث انه يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الاكسدة التي تحمي الذاكرة من مختلف المشاكل التي يمكن الحصول عليها، ليس هذا فقط بل ان الشاي الاخضر يلعب دور هام جدًا في تنظيم عملية الهضم والتقليل من مشاكل المعدة والجهاز الهضمي بشكل عام، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن الشاي الاخضر تابعونا عبر بوابة الزهراء الإخبارية.

فوائد الشاي الاخضر للجسم