كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن وتنعيمه اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين

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رياض - احمد صلاح - كريم نيفيا لفرد الشعر، يعمل كريم نيفيا ككيراتين طبيعي للشعر، إذ يعد من أفضل الطرق لعلاج الشعر المجعد والخشن من خلال فرده وتنعيمه، بما يسهل عملية تمشيط الشعر وفك تشابكه، ويظهره بمظهر صحي ولامع في أقل وقت ممكن.

كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن

المكونات

ملعقتان من كريم نيفيا.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الدقيق.

طريقة التحضير

نقوم بوضع جل الصبار في وعاء مناسب الحجم، ثم نضعه في الميكروويف لبضع ثواني، حتى يذوب الجل تماماً.

نخلط الجل المذاب مع كريم نيفيا في ذات الوعاء، حتى يتجانس قوامهما.

قومي بإضافة باقي المكونات السابقة إلى خليط الكريم والجل، مع التقليب المستمر، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء متساوية، ثم افردي الماسك الناتج على شعرك بدءاً من الجذور حتى الأطراف.

قومي بتغطية شعرك باستخدام قبعة الاستحمام، واتركي الماسك على شعرك لمدة 3 ساعات كاملة.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو المناسب.

قومي بترطيب شعرك باستخدام القليل من البلسم على شعرك بعيداً عن الجذور، وغسله بعد مرور 10 دقائق بالماء الفاتر.

لتحصلي على أفضل نتيجة ممكنة، كرري تلك الوصفة من (2-3 مرات) أسبوعياً.

وصفة كريم نيفيا والنشا لفرد الشعر الخشن

المكونات

3 ملاعق من كريم نيفيا.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة من الفازلين الأصلي.

كمية قليلة من النشا.

ملعقة من زيت الخروع.

طريقة التحضير