طريقة عمل صابونة الكركديه الفعالة جدا لتفتيح ولتبييض البشرة وترطيبها

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رياض - احمد صلاح - صابونة الكركديه ، هي أحد الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة والمحافظة عليها وعلى صحتها و تتمتع بالعديد من الفوائد منها تبيض الوجه وترطيبه وحماية الوجه من حروق الشمس ومعالجتها وتأخير ظهور علامات الشيخوخة وخطوط الوجه والعديد من الفوائد الأخرى، والصابون الطبيعي بشكل عام يعد من الطرق الفعالة للعناية بالبشرة وترطيبها والحفاظ على صحتها وحمايتها من جميع العوامل الخارجية كما يعد الصابون الطبيعي من الوسائل المفيدة والفعالة جدا المحافظة على صحة البشرة، ويعد أيضا من المستحضرات رخيصة الثمن عندما يتم اعدادها في المنزل وهناك عدة وصفات للصابون الطبيعي يمكنك اعدادها في المنزل كصابونة الخيار لترطيب الوجه وزيادة نسبة الماء في البشرة، وصابونة القهوة، وصابونة الشوفان، وصابونة الأرز التي تنقي البشرة، وكذلك صابونة الموز التي تنشط الخلايا، وكذلك صابونة العسل الطبيعي، وصابونة الحليب وفوائد الصابون الطبيعي لم تقتصر على الوجه فقط فالصابون الطبيعي مفيد للشعر ايضا يطلع صابونه الجرجير التي تعمل على معالجه بصيلات الشعر من الجذور وتكثف الشعر وتجعله اكثر حيوية كما ان طريقة تحضير الصابون الطبيعي سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من العناء ومكوناته أيضا متوفر لدي أغلب الناس وإن لم تكن متوفرة فيمكنك جلبها من أقرب محل للعطارة

مكونات صابونة الكركديه

مكونات صابونة الكركديه سهلة وبسيطة وهي كالتالي:

نصف ملعقة كبيرة من الكركديه المجفف والمطحون.

صابونة الجلسرين.

ثلاث نقاط من الزيت العطري.

طريقة التحضير

طريقة التحضير سهلة جدا وبسيطة وهي كالتالي: