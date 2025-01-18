"سر الشباب جنبك ومش واخد بالك!!.. عشبة برائحة الجنة هترجعك للعشرينات حتى لو عمرك فوق الـ70!!"

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رياض - احمد صلاح - تعد عشبة البقلة أو الرجلة من النباتات الطبيعية التي عرفت بفوائدها الصحية المذهلة حيث تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم وتستخدم منذ القدم في الطب التقليدي لعلاج العديد من الأمراض وتحسين الصحة العامة وتتميز بسهولة الحصول عليها وتعدد استخداماتها.

عشبة البقلة

عشبة البقلة غنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم حيث تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين سي بالإضافة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تدعم صحة القلب وتقلل من الالتهابات كما أن البقلة تعد مصدرا ممتازا للمغنيسيوم والكالسيوم مما يعزز صحة العظام والأسنان.

فوائد البقلة لصحة الجسم

تعمل البقلة على تحسين صحة الجهاز الهضمي بفضل احتوائها على الألياف التي تعزز حركة الأمعاء وتمنع الإمساك كما تساهم في تقوية جهاز المناعة بفضل مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتساعد البقلة أيضا في تقليل مستويات الكوليسترول الضار مما يحمي القلب والأوعية الدموية من الأمراض.

استخدامات البقلة في الطهي والعلاج

يمكن استخدام البقلة في الطهي بعدة طرق حيث يمكن إضافتها إلى السلطات للحصول على نكهة لذيذة وفوائد صحية كما يمكن استخدامها في تحضير العصائر الخضراء أو إضافتها إلى الشوربات وأطباق الخضروات أما في العلاج الطبيعي فتستخدم أوراقها لتخفيف الالتهابات وتطهير الجروح.

نصائح للاستفادة المثلى من البقلة