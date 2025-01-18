مقشر القهوة والنشا المعجزة لتبييض البشرة والتخلص من الجلد الميت والبقع والتصبغات في دقائق

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رياض - احمد صلاح - ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة، تفتيح البشرة وتنعيمها من الأمور التي تحلم بها جميع النساء، حيث تمتاز البشرة الفاتحة لنضارة وجمال البشرة، وتعد القهوة من أكثر الوصفات التي تعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة وعلاج جميع التصبغات والاسمرار الموجود على الجلد، حيث تقوم بتقشير طبقات الجلد الميتة وإعادة البشرة بلونها الطبيعي الموحد، لذلك سوف نقدم لكى سيدتي في هذا المقال وصفة طبيعية لتفتيح البشرة بالقهوة والنشا.

إعداد وصفة لتقشير البشرة بالقهوة

قبل البدء بأي ماسك عليكى أولا إعداد تقشير طبيعي للبشرة حتى تصبح بشرتك أكثر استجابة لماسك تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

تحضير ماسك لتقشير البشرة بالقهوة

معلقة كبيرة من البن السادة.

معلقة سكر كبيرة.

ماء ورد للعجن.

إعداد مقشر طبيعي لإزالة خلايا الجلد الميت من على الوجه بالقهوة

نقوم بخلط القهوة مع السكر ونضع ماء الورد تدريجياً للحصول على مقشر طبيعى متماسك.

نضع المقشر على بشرة الوجه الجافة بعد غسيلها بالغسول المناسب، ثم نقوم بعمل حركات دائرية حول الأنف والجبين والذقن لإزالة الرؤوس السوداء.

نترك المقشر لمدة خمس دقائق، ثم يشطف بالماء فقط ويجفف.

هذا المقشر سوف يزيل الطبقة الخارجية من على البشرة ويعطي نضارة وحيوية الشعر للبشرة، كما أنه يهيء البشرة للماسك.

إعداد ماسك لتفتيح وتنعيم البشرة بالنشا والقهوة

المكونات

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من البن.

عصير نصف ليمونه.

ملعقة زبادي كبيرة.

ماء ورد.

تحضير وصفة لتفتيح وتنعيم البشرة بالنشا والقهوة