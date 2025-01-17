انت الأن تتابع خبر فوائد وأضرار عشبة "الجعدة".. تعرف على الجانب المظلم والمشرق في هذه العشبة الطبيعية البسيطة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشبة صغيرة تتميز بالعديد من الفوائد الصحية، حيث تساعد على توسيع الأوعية الدموية وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص قد لا يعرفونها، فإن لها خصائص مذهلة في علاج بعض المشكلات الصحية الخطيرة مثل خفض مستويات السكر في الدم والتخفيف من الالتهابات هذه هي عشبة الجعدة، التي سنستعرض أبرز فوائدها في هذا التقرير.

فوائد عشبة الجعدة

تستخدم عشبة الجعدة عادة كمشروب ساخن بعد خلطها مع الماء الساخن، أو كنوع من التوابل وتتطلب زراعتها تربة جيدة التصريف، وتتميز برائحة عطرية لطيفة، كما أن لها سيقان خشبية وفي الغالب تموت هذه العشبة في فصل الشتاء، ويتم زراعتها من البذور في الربيع أو الصيف.

تنتشر زراعة الجعدة في مناطق جنوب غرب آسيا، جنوب أوروبا، وشمال أفريقيا، وهي شائعة في دول مثل العراق وإيران يصل ارتفاع العشبة إلى ما بين 10 إلى 30 سنتيمترًا، وتتميز بألوان أوراقها التي تتراوح بين الأورجواني والأبيض والرمادي، ويتم حصادها في شهري يونيو وسبتمبر.

دراسات تؤكد فوائد الجعدة