انت الأن تتابع خبر هتودع كرشك وهتنساه... معجزة ورق الغار للتخسيس هتخلي جسمك زي القلم!مش هتحتاجي للجيم تاني بعد الوصفة دي! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من أفضل الطرق الفعّالة للتخلص من الوزن الزائد وعلاج السمنة المفرطة هي استخدام مشروبات التخسيس الطبيعية التي تساعد في حرق الدهون المتراكمة في مناطق مثل البطن والفخذين أحد هذه المشروبات هو مشروب أوراق الغار، الذي يُعتبر من التوابل المنزلية الشهيرة والتي تساهم في تنحيف الجسم.

وصفة ورق الغار للتخسيس

يساعد مشروب ورق الغار مع القرفة في تقليل الدهون المتراكمة في الجسم، ويعمل على تسريع عملية الأيض يعد هذا المشروب الطبيعي من أفضل الخيارات التي تنشط الجسم وتزيد من سرعة حرق الدهون لتحضير هذا المشروب،

ستحتاج إلى المكونات التالية:

4 أكواب من الماء الفاتر.

3 أعواد صغيرة من القرفة.

نصف كوب من أوراق الغار الطازجة.

طريقة التحضير

يعمل مزيج أوراق الغار والقرفة على تعزيز عملية الأيض بشكل ملحوظ، كما يساهم في تقليل مستويات حمض البوليك في الجسم من خلال طرد السموم يساعد هذا المشروب أيضًا في التحكم في مستويات السكر في الدم لتحضيره،

اتبعي الخطوات التالية:

سخني الماء في وعاء متوسط الحجم حتى يغلي.

بعد الغليان، أضيفي القرفة وأوراق الغار واتركي المزيج يغلي لمدة 15 دقيقة.

أطفئي الموقد واتركي المزيج يبرد قليلًا، ثم قومي بتصفيته وصبّه في عبوة زجاجية.

طريقة الاستخدام