انت الأن تتابع خبر ” وصفة مغربية جبارة “.. طريـقة فعالة للتخلص نهـائيا من تشققات الكعبين وازالة الجلد الميت من اول استعمال!!.. جوزك هيـموت عليكى !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر تشققات الكعبين من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، خاصة في فصل الشتاء عندما تنخفض الرطوبة و هذه التشققات قد تؤدي إلى ألم مزعج وتؤثر على مظهر القدم بشكل عام ومع ذلك، هناك طرق فعالة يمكن أن تساعد في التخلص من هذه التشققات وترك الكعبين ناعمين وصحيين.

أسباب تشققات الكعبين

الجفاف وقلة الترطيب: عندما تفقد القدم الرطوبة، يصبح الجلد جافًا ومتصلبًا، مما يسبب التشققات.

ارتداء الأحذية غير المناسبة: الأحذية التي لا تدعم القدم بشكل جيد قد تسبب الضغط على الكعبين وتزيد من التشققات.

الوزن الزائد: زيادة الوزن يمكن أن تسبب ضغطًا زائدًا على الكعبين مما يؤدي إلى تشقق الجلد.

الحالات الصحية: بعض الحالات الصحية مثل السكري أو الأمراض الجلدية قد تزيد من خطر تشققات الكعبين.

طريقة فعالة للتخلص من تشققات الكعبين وإزالة الجلد الميت

المكونات:

زيت جوز الهند: يحتوي على خصائص مرطبة تساعد في تجديد الجلد الجاف.

الملح البحري: يعمل كمقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت وتجديد خلايا الجلد.

عسل النحل: يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومرطبة تساعد في تهدئة الجلد المتشقق.

زيت الزيتون: يساعد على ترطيب الجلد وتعزيز مرونته.

ماء دافئ: لتنعيم الجلد الجاف وفتح المسام.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقع القدمين:

في وعاء عميق، ضعي ماء دافئ يكفي لتغطية قدميكِ. أضيفي نصف كوب من الملح البحري إلى الماء، ثم انقعي قدميكِ في هذا الماء لمدة 15-20 دقيقة. يساعد الملح على تنظيف الجلد وإزالة الخلايا الميتة، كما يعمل الماء الدافئ على تنعيم الجلد الجاف.

تحضير خليط الترطيب:

بعد نقع القدمين، قومي بتحضير خليط الترطيب باستخدام 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، 1 ملعقة صغيرة من العسل، و1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

تدليك القدمين:

ضعي الخليط المحضر على الكعبين والقدمين بالكامل، ثم قومي بتدليكه بلطف باستخدام أصابعك لمدة 5 دقائق. التركيز على الكعبين وأماكن التشققات. يساعد هذا التدليك في ترطيب البشرة وإزالة الجلد الميت بشكل فعال.

استخدام الحجر الخفاف أو مبرد القدم: