وصفات فعالة في التخلص من تشققات القدمين بوصفة منزلية سريعة ونتيجة مجربة ومضمونة100٪

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رياض - احمد صلاح - يعاني الكثير من الناس من مشاكل في القدم خاصة أولئك الذين يعانون من جفاف الجلد، هذا يمكن أن يجعل تشققات كعب قدمك مؤلمة وأحيانًا مؤلمة عند المشي أو مجرد الوقوف على قدميك إنهم يبحثون عن علاجات طبيعية لهذه المشاكل، وسنشرح في هذه المقالة بعض الوصفات البسيطة التي يمكن أن تكون وسيلة للحصول على بشرة أكثر نعومة وألمًا أقل مع تشققات صغيرة.

وصفات فعالة في التخلص من تشققات القدمين

وصفة العسل للتخلص من تشققات القدمين

العسل مرطب طبيعي يهدئ البشرة المتشققة لاحتوائه على خصائص مضادة للجراثيم تحارب أي عدوى وتمنع انتقال البكتيريا في القدم المتشققة. لتطبيق هذه الوصفة يمكنك اتباع هذه الخطوات البسيطة: المكونات: كوب عسل حوض مملوء بالماء الساخن طريقة التحضير: نضيف العسل في وعاء مملوء بالماء الساخن ويقلب نقع قدميك في هذا الخليط لمدة 20 دقيقة.

وصفة زيت جوز الهند للتخلص من تشققات القدمين

هناك عنصرًا منزليًا استثنائيًا سيساعدك على التخلص من تشققات القدمين في أي وقت من الأوقات حيث يحتوي زيت جوز الهند على خصائص علاجية طبيعية تجعل بشرتك ناعمة وطرية وغير لزجة كما أنه يوفر ترطيبًا عميقًا يجعل القدمين ناعمة وصحية وحتي يتم تطبيق هذه الوصفة يمكنك اتباع الخطوات التالية: المكونات: زيت جوز الهند، حوض مملوء بالماء الدافئ. طريقة التحضير: نقع قدميك في ماء دافئ ثم نظفهما من الجلد الميت، جفف قدميك وقم بتدليكهما بزيت جوز الهند ارتدي زوجًا من الجوارب النظيفة واتركيه طوال الليل.

وصفة بيكربونات الصوديوم للتخلص من تشققات القدمين

تعتبر صودا الخبز مقشرًا ممتازًا لأنها تزيل الخلايا الميتة وتهدئ البشرة ولها خصائص مضادة للالتهابات، حيث يمكن تحضير هذه الوصفة على النحو التالي: المكونات: ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز. ومعها ماء ساخن. حوض الخفاف، وسوف تكون طريقة التحضير كالتالي: املأ ثلثي الحوض بالماء الساخن ثم بعد ذلك أضف صودا الخبز او ما يطلق عليه البيكربوناتو وقومي بخلطهم نقعي القدمين في الحوض لمدة 10-15 دقيقة ثم أزيليهما، افرك القدمين بحجر الخفاف ثم اغسلهما بالماء الصافي، كرر هذه العملية مرتين في الأسبوع.

أسباب تشققات القدمين

أحد أكثر أسباب تشقق القدمين شيوعًا هو قلة الرطوبة في المنطقة مما يتسبب في جفاف سطح الجلد وتكدسه وتشققه يمكن أن ينتج هذا أيضًا عن نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم وخاصة الزنك الذي له تأثير كبير على وجود جفاف وتشقق الأظافر.

الوقوف لفترات طويلة خلال النهار سواء في العمل أو في المنزل.

مع تقدمنا ​​في العمر يتأثر الجلد ونتيجة لذلك قد يتدهور ويتشقق مما يؤدي إلى حدوث تشققات في القدمين.

تؤدي السمنة إلى تراكم الضغط على الغضروف الرضوخ في الأظافر ، مما يتسبب في حكة الجلد وتدهوره في نهاية المطاف.

تقشير القدمين