اسرار صبغ الشعر باللون الذهبي الاشقر مثل الكوافيرات في المنزل بمكون طبيعي

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رياض - احمد صلاح - اسرار صبغ الشعر باللون الذهبي الاشقر مثل الكوافيرات هي أحدث صيحات تلوين الشعر في عام 2024، فهو كذلك مناسب للنساء اللواتي يرغبن في تغيير مظهرهن بالكامل هذا الصيف، لكن ما لا تعرفه هو أنه من الممكن صبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي بطرق متنوعة للحصول على مظهر غير تقليدي والوان رائعه بطريقة طبيعية.

اسرار صبغ الشعر باللون الذهبي الاشقر مثل الكوافيرات

مكونات صبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي

2 ملعقة ممتلئة من أعشاب البابونج.

بالإضافة إلى2 ملعقة ممتلئة من آذريون.

بالإضافة إلى 2 ملعقة ممتلئة من مسحوق الكركم.

الكمية المناسبة من الماء

طريقة تحضير الصبغة

نمزج جميع العناصر السابقة بشكل جيد، ونقوم بوضعها في إناء جيد، ثم نعمل على إضافة كمية معينة من الماء المغلي.

نقع الأعشاب السابقة في ماء مغلي لمدة تصل إلى 20 دقيقة، ثم يصفى المزيج من الأعشاب.

اغسلي شعرك بهذا المزيج، ثم قومي بتركه على شعرك لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم قومي بغسله بالشامبو والماء.

وقبل الحصول على اللون الاشقر الذهبي، يجب المداومة وتكرار هذه الوصفة.

صبغة البابونج لصبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي

يمكنك استخدام شاي البابونج لتفتيح شعرك بشكل طبيعي والحصول على شعر باللون الاشقر الذهبي بالطرق الآتية:

اغمس نصف كوب من أزهار البابونج في ماء تم غليانه.

قم بتخمير أزهار البابونج لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم قم بترشيحه.

اغسلي شعرك بالطريقة العادية ورشي عليه شاي البابونج بزجاجة رذاذ.

رش 10 مرات على شعرك.

اتركي شاي البابونج على شعرك لمدة 16 دقيقة، ثم اغسليه.

قومي بتكرار هذه الصبغة أسبوعياً على الأقل.

العناية بالشعر بعد سحب الصبغة

يمكن معالجة الشعر بالطرق التالية: