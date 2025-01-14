انت الأن تتابع خبر “مش هتحتاج انسولين تاني”.. عشبة جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف فريق بحثي من الأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي عن اكتشاف مذهل قد يكون له تأثير كبير على علاج مرض السكري، حيث تبين أن عشبة “كمثرى البلسم” قادرة على خفض مستويات السكر التراكمي في الدم بشكل فعال في غضون 30 دقيقة فقط، هذا الاكتشاف يعد بديلا محتملا للأدوية التقليدية مثل الأنسولين والتي غالبا ما تكون مصحوبة بآثار جانبية غير مرغوب فيها، إن فاعلية هذه العشبة تجعلها خيارا واعدا لملايين المرضى الذين يعانون من مرض السكري في مختلف أنحاء العالم.

مكونات العشبة وكيفية تأثيرها على السكر في الدم

يعود تأثير عشبة “كمثرى البلسم” إلى احتوائها على مركبات نشطة يتم استخراجها من الحنظل أحد مكوناتها الرئيسية، هذه المركبات تلعب دورا مهما في تحسين التمثيل الغذائي للسكر في الجسم، حيث تعمل على تحفيز مستقبلات الجلوكوز في خلايا الجسم مما يعزز قدرة الجسم على امتصاص السكر بشكل أفضل وأكثر فعالية، الدراسات تشير إلى أن هذه المركبات تعمل بطريقة مشابهة للإنسولين حيث تساهم في خفض مستويات السكر في الدم وزيادة حرق الدهون مما يجعلها بديلا مثيرا للاهتمام للأنسولين في علاج السكري.

فرصة جديدة لمرضى السكري