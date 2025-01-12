كريم ميبو مع النشا المنزلية لصنع منتج كريمي لتنعيم البشرة وحل مشكلة الجفاف من الوجه والجسم

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رياض - احمد صلاح -يعد كريم ميبو من أفضل أنواع الكريمات الطبية التي تستخدم على نطاق واسع في التخلص من علامات الحروق، كما يعمل على توحيد لون البشرة وخاصة عند استخدامه مع مكون النشا الذي يعد سر التفتيح للبشرة، ولهذا إذا أردتي أن تكوني متميزة ومتألقة وتريدين امتلاك بشرة ناعمة ورطبة وصافية وخالية من العيوب فعليك بهذه الوصفة الجبارة في حل جميع مشكلات البشرة والتي يمكنك تنفيذها من خلال خلط كريم ميبو مع النشا.

كريم ميبو مع النشا المنزلية

يمكننا التعرف على فوائد كريم ميبو والنشا لبشرتك من خلال الآتي:

إنه الحل السحري لتخلص البشرة من البقع الداكنة.

الفضاء على تصبغات البشرة.

يعمل على تفتيح البشرة.

يخلص البشرة من آثار حب الشباب التي تؤثر على جمالها

يمنح البشرة نضارة رائعة.

يمنح البشرة الليونة والترطيب اللازم لصحتها.

ينظف البشرة تنظيفا عميقا ويخلصها من الفطريات والبكتريا العالقة بها حتى وإن كانت مختفية داخل مسام البشرة.

يعالج التهابات البشرة ويخلصها من الاحمرار.

يقضي على تجاعيد البشرة ويجعلها تبدو كبشرة الشباب وذلك في مدة قصيرة بعد استخدامه.

وصفة كريم ميبو والنشا

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من كريم ميبو.

أربع ملاعق كبيرة من مسحوق النشا.

عصير ليمونة كبيرة.

ثلاث ملاعق كبار من ماء الزهر.

طريقة إعداد الوصفة:

احضري إناء نظيف وجاف وقومي بمزج عصير الليمون مع ماء الزهر ثم اضيفي إليهم مقدار النشا.

ثم اخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

ثم اضيفي إلى الخليط السابق كريم ميبو واستمري في التقليب إلى أن تحصلي على قوام كريمي.

طريقة الاستخدام:

نظفي البشرة جيدا ثم بعد ذلك يمكنك أخذ جزء من الكريم وقومي بتوزيعه على البشرة.

ثم اتركي الكريم على البشرة لمدة لا تقل عن ساعة.

وبعد انتهاء المدة المحددة يمكنك غسل الوجه بالماء الدافئ لإزالة آثار الكريم.

بعد ذلك قومي بوضع المرطب المناسب لنوع بشرتك.

للحصول على أفضل النتائج يفضل الانتظام على تطبيق الوصفة مرتين في الأسبوع.

يمكنك استخدام هذا الكريم على أي منطقة غامقة في الجسم وسوف تلاحظين الفرق بين الاستمرار في استخدامه.

تجربة كريم ميبو مع النشا