انت الأن تتابع خبر صابونة الكركم المنزلية للعروسة لتبييض وتفتيح البقع الداكنة والتصبغات من البشرة بدون عودة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من أهم العناصر التى تنظف بشرة الوجه هو الصابون فتهتم جميع الفتيات والسيدات بتنظيف البشرة يوميا بالصابون لأنه يعمل على إعادة النضارة والحيوية للبشرة، ويزيل كل خلايا الجلد الميت، ولكن ليس كل أنواع الصابون مفيد لأن يوجد صابون صناعى به مواد كيميائية ضارة ومواد كاوية تؤثر تأثير سلبى على الوجه وتزيد من جفاف البشرة وتسبب فى إسمرارها، ويمكن أن يسبب حساسية بالوجه للبشرة الحساسة، ولكن فى هذا المقال سوف نعرض إليكى صابونة الكركم السحرية التى تعمل على تفتيح البشرة بشكل رهيب وبسرعة، وهى تتكون من مواد طبيعية منها الكركم والجلسرين وزيت اللوز وعصير الليمون والزبادى والحليب، وتساعد صابونة الكركم على معالجة حب الشباب والبكتريا والجراثيم، ويترك البشرة بملمس ناعم، ويعمل صابون الكركم على تقلص حجم المسام، ويقلل من إفراز الدهون ويقضى على كل مشاكل البشرة الدهنية بشكل عام، ويمنع ظهور الهالات السوداء بتفتيح المنطقة المحيطة بالعين، وتقلل صابونة الكركم من ظهور التجاعيد والخطوط البيضاء، وتعالج أيضا تصبغات الشمس، ولذلك ننصح بإستخدام صابونة الكركم الطبيعية والآمنه والتى تناسب جميع أنواع البشرة مثل البشرة الجافة والدهنية وغيرها فصابونة الكركم تظهر البشرة بشكل جذاب وتعمل على تفتيحها عشرة درجات،

وتوحد لونها بالإضافة إلى ترطيب البشرة.

تساعد صابونة الكركم على تفتيح البشرة بشكل سريع حيث أنها تكون مفيدة ومناسبة لجميع أنواع البشرة فهي تتوافر في العديد من الأسواق وتباع بأسعار مناسبة، ولكن صابونة الكركم الجاهزة تحتوي على مواد من المحتمل أنها تضر البشرة لذلك من الأفضل أن نقوم بعمل صابونة الكركم في المنزل بمكونات طبيعية وبطريقة سهلة ويكون لها مفعول أقوى.

مكونات صابونة الكركم لتفتيح البشرة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الجلسرين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد

إثنين كوب صغير من الماء مغلى

صابونة زيت زيتون مبشورة

طريقة عمل صابونة الكركم لتفتيح البشرة