مميزات وعيوب النظام النباتي لتعزيز صحتك

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رياض - احمد صلاح - النظام النباتي بشكل عام ليس ضارا للصحة العقلية، وفي الواقع، قد يكون فعال في تعزيز الصحة العقلية.

ومع ذلك،

هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها بحسب ما نشره موقع هيلثي:

أضرار النظام النباتى..

ومن أبرز هذه الأضرار زيادة خطر الإصابة بأمراض

مزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وارتفاع ضغط الدم.

كما يؤدي أيضا هذا النظام إلى نقص بعض العناصر الغذائية الحيوية المهمة فمن الممكن أن يكون هناك نقص في البروتين، والكالسيوم، وفيتامين B12، وحمض الأوميغا-3 الدهني، والحديد، والزنك.

وأثبتت الدراسات أيضا أن هذا النظام يؤثر على الصحة العقلية والعافية النفسية ويمكن أن يكون للتغذية غير المتوازنة تأثير على المزاج والطاقة والتركيز .

فوائد النظام النباتى..

وأكد المتخصصون في مجال التغذية في أمريكا وفقا لموقع “ريدرز دايجيست”، أنه كلما قلت نسبة اللحوم الحمراء في الجسم، كلما أصبح الإنسان أكثر شعورا بالصحة والنشاط .

فوائد التوقف عن اللحوم:

تعزز البشرة

تناول الخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامينات A , B, C يمكنها أن تحسن من حالة البشرة وتزيد من نقائها ،حيث أن الإمساك الذي ينتج عن الهضم البطيء للحم الأحمر، يمكن أن يسبب مشاكل في البشرة، فيبدأ الجلد في الجفاف وظهور البثور والبقع. حيث أن الامتناع عن اللحوم الحمراء يؤدي إلى تحسن في حالة البشرة ونقاء الوجه.

تحمي من سرطان القولون أو الأمعاء:

أشارت منظمة الصحة العالمية أن التوقف عن تناول اللحوم يمكن أن يقى من الإصابة بسرطان القولون أو الأمعاء حيث تعمل اللحوم الحمراء كمادة مسرطنة محتملة، مما يعني أنها قد تسبب السرطان حيث ارتبطت الأطعمة المشبعة بالدهون بزيادة الالتهاب داخل الجسم، وارتبط الالتهاب المزمن بتطور أنواع معينة من السرطان.

تحسن من عملية الهضم: