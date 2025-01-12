انت الأن تتابع خبر تقلص العضلات.. أسباب نقص البوتاسيوم وكيف يمكنك معالجته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البوتاسيوم هو أحد العناصر الحيوية التي يحتاجها جسمك للحفاظ على العديد من الوظائف الأساسية، وعندما تنخفض مستوياته، قد تظهر أعراض غير مريحة تؤثر على صحتك بشكل عام.

أسباب نقص البوتاسيوم:

•التعرق الزائد أو التعرض لظروف حارة قد يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من البوتاسيوم. •الإسهال أو القيء لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى نقص البوتاسيوم بشكل سريع. •استخدام الأدوية مثل مدرات البول وبعض المضادات الحيوية. •عدم تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز، البطاطس، والفواكه الحمضية.

أعراض نقص البوتاسيوم:

1.تشنجات عضلية:

قد تشعر بتقلصات مفاجئة في عضلاتك.

2.اضطرابات في ضربات القلب:

نقص البوتاسيوم يؤثر على وظيفة القلب، مما قد يسبب عدم انتظام ضربات القلب.

3.مشاكل في التنفس:

نقص البوتاسيوم قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس.

4.الشعور بالإرهاق:

نقص البوتاسيوم قد يسبب ضعفًا عامًا والشعور بالتعب.

كيف تعالج نقص البوتاسيوم؟