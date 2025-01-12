صحة

تناول كوب من الحليب يوميا يحميك من مرض خطير

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رياض - احمد صلاح - كشفت دراسة حديثة نشر نتائجها صحيفة ديلي ميل أن تناول كوب من الحليب يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان .

  • وأوضحت الدراسة التي قامت بها اكسفورد أن تناول الحليب أو الزبادي بشكل يومي، يجعلك أقل عرضة للإصابة بالسرطان.
  • بينما أكدت الدراسة في تفاصيل أخرى أن تناول اللحوم بشكل يومي يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة ٨٪؜ .

وكان موقع هيلثي كشف في تقرير سابق عن فوائده وهي :

مفيد لصحة  العضلات :
كشفت دراسة سابقة تأثيرات الحليب على العضلات وأوضحت انها مهدئة لها .

  • وكشفت الدراسة ايضا أن تناول الحليب قبل النوم يمكن أن يساعد على استرخاء العضلات وتعزيز النوم، عند ارتخاء العضلات أو التخلص من التوتر ، تنخفض هرمونات التوتر مثل الكورتيزول ، وهذا بدوره يساعد على تهدئة العقل والجسم ويحث على النوم.
  • يحتوي الحليب على المركبات الطبيعية التي تعمل على تحسين الجهاز المناعي وتحسين الصحة العامة كما يمكن أن يعمل الحليب على تخفيف الأرق وتحسين النوم.
  • وكشفت دراسات أخرى أيضا أن الحليب يعمل على تقليل خطر الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة الأخرى.
  • يحتوي الحليب على المركبات الطبيعية التي تعمل على تحسين الجهاز المناعي وتحسين الصحة العامة.
  • يمكن أن يعمل الحليب على تخفيف الأرق وتحسين النوم.
  • يمكن أن يعمل الحليب على تقليل خطر الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة الأخرى.
  • يمكن أن يعمل الحليب على تحسين الهضم وتخفيف الالتهابات في الجهاز الهضمي .
  • وأثبتت الدراسات أيضا أن تناول كوب من الحليب يعمل على تحسين الهضم وتخفيف الالتهابات في الجهاز الهضمي .
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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