انت الأن تتابع خبر تناول كوب من الحليب يوميا يحميك من مرض خطير والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت دراسة حديثة نشر نتائجها صحيفة ديلي ميل أن تناول كوب من الحليب يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان .
- وأوضحت الدراسة التي قامت بها اكسفورد أن تناول الحليب أو الزبادي بشكل يومي، يجعلك أقل عرضة للإصابة بالسرطان.
- بينما أكدت الدراسة في تفاصيل أخرى أن تناول اللحوم بشكل يومي يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة ٨٪ .
وكان موقع هيلثي كشف في تقرير سابق عن فوائده وهي :
مفيد لصحة العضلات :
كشفت دراسة سابقة تأثيرات الحليب على العضلات وأوضحت انها مهدئة لها .
- وكشفت الدراسة ايضا أن تناول الحليب قبل النوم يمكن أن يساعد على استرخاء العضلات وتعزيز النوم، عند ارتخاء العضلات أو التخلص من التوتر ، تنخفض هرمونات التوتر مثل الكورتيزول ، وهذا بدوره يساعد على تهدئة العقل والجسم ويحث على النوم.
- يحتوي الحليب على المركبات الطبيعية التي تعمل على تحسين الجهاز المناعي وتحسين الصحة العامة كما يمكن أن يعمل الحليب على تخفيف الأرق وتحسين النوم.
- وكشفت دراسات أخرى أيضا أن الحليب يعمل على تقليل خطر الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة الأخرى.
- يحتوي الحليب على المركبات الطبيعية التي تعمل على تحسين الجهاز المناعي وتحسين الصحة العامة.
- يمكن أن يعمل الحليب على تخفيف الأرق وتحسين النوم.
- يمكن أن يعمل الحليب على تقليل خطر الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة الأخرى.
- يمكن أن يعمل الحليب على تحسين الهضم وتخفيف الالتهابات في الجهاز الهضمي .
- وأثبتت الدراسات أيضا أن تناول كوب من الحليب يعمل على تحسين الهضم وتخفيف الالتهابات في الجهاز الهضمي .