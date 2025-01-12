انت الأن تتابع خبر تناول كوب من الحليب يوميا يحميك من مرض خطير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت دراسة حديثة نشر نتائجها صحيفة ديلي ميل أن تناول كوب من الحليب يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان .

وأوضحت الدراسة التي قامت بها اكسفورد أن تناول الحليب أو الزبادي بشكل يومي، يجعلك أقل عرضة للإصابة بالسرطان.

بينما أكدت الدراسة في تفاصيل أخرى أن تناول اللحوم بشكل يومي يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة ٨٪؜ .

وكان موقع هيلثي كشف في تقرير سابق عن فوائده وهي :

مفيد لصحة العضلات :

كشفت دراسة سابقة تأثيرات الحليب على العضلات وأوضحت انها مهدئة لها .